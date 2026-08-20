Con el temor de nuevos temblores en Colombia y ante la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto, cuatro centros comerciales de Bogotá demostraron capacidad operativa y humana que ha permitido canalizar la solidaridad ciudadana de manera eficiente.

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En solo una semana, Santafé, Plaza de las Américas, Titán Plaza y Plaza Imperial lograron reunir y movilizar más de 116 toneladas de alimentos, agua, ropa, insumos médicos y artículos de primera necesidad hacia las regiones devastadas.

Lejos de ser simples puntos de paso, estos establecimientos se transformaron en centros de operaciones logísticas, demostrando que el sector privado tiene un rol fundamental en la gestión de crisis cuando articula su infraestructura con la voluntad de la comunidad.

A través de su iniciativa ‘Imperial Solidario’, alcanzó la cifra más relevante del consolidado: 80 toneladas de ayudas humanitarias despachadas durante la primera semana. La operación contó con la participación activa de más de 320 voluntarios, quienes trabajaron en la recepción, clasificación y cargue de los envíos que ya llegaron a Armenia, Pereira, Quimbaya, Sevilla, Calarcá y el Chocó.

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“Lo que hemos vivido esta semana demuestra que la unión de una comunidad genera un impacto inmenso. 80 toneladas son el reflejo de miles de personas que donaron y de 320 voluntarios que entregaron su tiempo con generosidad. Hoy iniciamos una segunda fase, porque la reconstrucción apenas comienza y nuestra capacidad operativa sigue al servicio de quienes más lo necesitan”, señaló Luis Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial.

En el norte de la ciudad, Santafé puso en marcha un centro de acopio en articulación con Fenalco y el Gobierno Nacional, recibiendo 12.640 kilos en donaciones. Este volumen representa cerca del 30 % de las 68 toneladas totales que Fenalco ha logrado reunir en Bogotá, consolidando al centro comercial como un nodo clave en la red de ayuda. Más de 100 voluntarios se sumaron a las labores de organización y despacho.

“En momentos críticos, las palabras sobran y las acciones hablan. Abrimos nuestras puertas para ser un puente entre la ciudadanía y las regiones afectadas, y la respuesta de nuestra comunidad nos llena de orgullo. Los 12.640 kilos recolectados son la prueba de que, cuando nos articulamos con el sector público y gremial, podemos mover montañas”, afirmó Andrés Hernández, gerente de Santafé.

Con un enfoque territorial claro, Plaza de las Américas destinó su centro de acopio a apoyar a las comunidades del Chocó. En apenas cuatro días, logró reunir más de 14.000 kilos, enviados en tres camiones a Quibdó, Medio Atrato y Beté, con el respaldo logístico de la Fundación Isla de Agua. Más de 500 vecinos del sector hicieron donaciones, y 150 voluntarios participaron activamente en el empaque y marcación de los productos.

“Sabemos que el Chocó requiere un acompañamiento sostenido. Por eso, nuestra operación no se detiene; seguimos recibiendo donaciones porque entendemos que la reconstrucción será un proceso largo. Nuestro compromiso es mantener la infraestructura disponible para que la solidaridad de los bogotanos siga fluyendo”, expresó Ana Isabel Coba, gerente de Plaza de las Américas.

Entre el 11 y el 17 de agosto, Titán Plaza recolectó 10 toneladas de productos, gracias a la generosidad de 289 ciudadanos. De esta cifra, 1,8 toneladas fueron entregadas a la Fundación Fuerza Colombia para su traslado al Chocó junto con la Armada Nacional, mientras que 1,45 toneladas fueron canalizadas a través del grupo de creadores de contenido liderado por Camilo Triana y Julián Pinilla hacia el Tolima. Las ayudas restantes están siendo organizadas para un último envío.

De la urgencia a la reconstrucción: una nueva convocatoria

Superada la fase de atención inmediata, los centros comerciales ajustan sus requerimientos para alinearse con las necesidades reales en los territorios. La convocatoria actual se centra en la recolección de:

Kits de insumos médicos y de primeros auxilios.

Elementos para el hábitat y el descanso (colchonetas, almohadas, cobijas).

Alimentos no perecederos (con prioridad en enlatados y granos).

Productos de higiene personal y aseo.

Los puntos de acopio de los cuatro centros comerciales permanecen activos, invitando a la ciudadanía a mantener viva la solidaridad. La invitación es clara: la reconstrucción de Colombia no es tarea de unos pocos, y cada centro comercial reafirma su vocación de ser un espacio de encuentro y apoyo comunitario más allá del consumo.

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