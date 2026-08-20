Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El dólar en Colombia se aproxima peligrosamente a la barrera de los $3.000, un umbral que no se veía desde hace varios años y que ha generado expectativas en los mercados financieros nacionales. El 19 de agosto, la moneda estadounidense cerró en $3.032, lo que representa una caída importante si se compara con los valores observados en meses y años anteriores. De acuerdo con información publicada por El Diario, esta cifra no se registraba desde abril de 2019. Además, en el transcurso de 2026, el dólar ha caído cerca de un 17 %, y si se mira respecto al mismo periodo del año anterior, el descenso es de casi un 24 %.

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Detrás de este comportamiento del mercado de divisas se encuentran una serie de factores externos e internos que han favorecido particularmente al peso colombiano. Según explicó Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, parte del contexto global ha jugado un papel central. El déficit fiscal elevado y el crecimiento notable de la deuda pública en Estados Unidos han minado la fortaleza de la moneda norteamericana. Además, hay movimientos asociados a la recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que también han ejercido presión sobre el dólar.

Colombia, como país exportador de petróleo, ha recibido un impulso adicional por el aumento del precio internacional de este recurso. Las tensiones en Oriente Medio han provocado incrementos en la cotización del crudo, lo que traduce en mayores ingresos de divisas para la economía local. Este flujo adicional de dólares abarata la moneda extranjera dentro del mercado colombiano.

En la dinámica nacional, las tasas de interés elevadas que mantiene el Banco de la República—alrededor del 12 %—siguen atrayendo inversionistas extranjeros, quienes buscan mejores rendimientos. Su entrada de capitales hace necesario convertir dólares en pesos, manteniendo una presión a la baja en el tipo de cambio. Este fenómeno ha tomado fuerza especialmente después de conocerse resultados clave en la política nacional, como la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según Suárez. Igualmente, las remesas enviadas por colombianos en el exterior continúan incrementando la oferta de dólares.

Este escenario ha abierto la puerta a la posibilidad de ver un dólar negociándose incluso por debajo de los $3.000. Aunque el Banco de la República ha intervenido con compras de dólares para mitigar la volatilidad, si se sostienen las condiciones actuales, la moneda estadounidense podría continuar cayendo. Un dólar barato beneficia especialmente a viajeros, importadores y consumidores de tecnología y servicios digitales, pero también afecta a exportadores y quienes reciben remesas, para quienes cada dólar representa menos pesos.

Con la divisa tan cercana a los $3.000, el mercado está atento para saber si se consolidará una nueva tendencia o si el tipo de cambio encontrará un nuevo punto de equilibrio.

¿Por qué el precio del dólar en Colombia ha caído tanto en 2026?

La caída del dólar en Colombia durante 2026 responde a una combinación de factores internacionales y locales. De acuerdo con El Diario y Omar Suárez, el déficit fiscal de Estados Unidos, el aumento de la deuda pública de ese país y la recompra de bonos han debilitado la moneda. Paralelamente, el alza en el precio internacional del petróleo y las altas tasas de interés en Colombia han atraído más dólares al país, presionando el tipo de cambio hacia abajo.

¿Cuáles son las consecuencias de un dólar bajo para los colombianos?

Un dólar bajo supone ventajas para aquellos con obligaciones o compras en moneda extranjera, como viajeros, importadores y consumidores de bienes tecnológicos. Sin embargo, quienes exportan productos o reciben remesas ven reducido el valor de sus ingresos al cambiar los dólares por pesos, debido a la menor tasa de conversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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