Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Tras haber cerrado en $3.094,91, el dólar abrió la sesión en $3.070 y profundizó su caída hasta negociarse en $3.059,97 (una contracción del 1,13 %), operando dentro de la zona de soporte definida por los modelos tácticos y con un volumen de negociación inusualmente alto en los primeros minutos de operación.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Credicorp Capital, la tasa de cambio mostrará esta semana niveles intermedios técnicos que van desde los $3.104 hasta los $3.200, evidenciando que el movimiento actual responde a presiones vendedoras significativas asociadas a estrategias de carry trade con tasas.

Por su parte, JP Tactical Trading destacó que la divisa opera bajo un fuerte apetito vendedor y con un volumen muy superior al promedio, mientras que a nivel global el índice DXY se mantiene lateral, respetando la zona de soporte clave entre los 99,200 y los 99,000 puntos.

(Vea también: Malas noticias para quienes quieren comprar dólares baratos: anticipan fuerte cambio en Colombia)

Lee También

Brent supera los US$91 por la crisis en Ormuz

En el frente energético, los precios del crudo extienden sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, con el Brent escalando un 0,3 % hasta los US$91,32 y el WTI avanzando un 0,4 % hasta los US$85,28 por barril.

La cotización se mantiene firme en máximos de tres semanas debido al persistente bloqueo y la reducción del tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz.

La incertidumbre se agravó tras la suspensión temporal de transacciones comerciales con Irán por parte de Emiratos Árabes Unidos —tras denunciar el lanzamiento de misiles balísticos— y los temores sobre posibles escaladas hacia bases estadounidenses en Europa, manteniendo ajustada la oferta global.

PIB del segundo trimestre sorprende al alza

En el plano macroeconómico local, el DANE reveló que la economía colombiana creció un 3,5 % anual en el segundo trimestre de 2026, acelerándose de forma notable frente al 2,2 % del primer trimestre y ubicando el acumulado del primer semestre en el 2,9 %.

No obstante, el informe generó debate entre los analistas: gran parte del impulso provino del gasto público (que aumentó un 12,2 %), mientras que el consumo de los hogares creció a un ritmo más moderado del 2,8 %.

(Lea también: Dólar hoy en Colombia se tropezó nuevamente y regresó a valor de la semana pasada)

Expertos señalan que, sin el fuerte apalancamiento estatal, el crecimiento real se habría ubicado entre el 1,5 % y el 1,8 %. A esto se suman las alertas sobre la sostenibilidad de este dinamismo ante el elevado déficit fiscal, las altas tasas de interés y la contracción del 1 % en las exportaciones.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.