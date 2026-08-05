Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia podría empezar a subir en los próximos días ahora que el mercado debe sortear la decisión del Banco de la República de iniciar un robusto programa de acumulación de reservas internacionales en medio de tasas de interés del 12 %.

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De acuerdo con Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, esta combinación de factores terminaría por presionar el tipo de cambio al alza. Sin embargo, lo que sorprende al analista es que sea la primera vez en la historia que la intervención de compra ocurra con una desviación política.

Según el estratega, el efecto de la decisión del emisor en el billete verde es doblemente alcista, sin embargo, advirtió sobre las dificultades para sostener un incremento del precio frente a las tendencias externas, señalando que «va a ser duro subir el dólar” si, por ejemplo, la divisa sigue bajando a nivel global por las decisiones de tasas de la FED y en medio de los esfuerzos del Tesoro de EE. UU. para frenar la caída del yen japonés.

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El viernes de la semana pasada, la Junta Directiva del banco central anunció un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta US$4.000 millones a través de subastas de opciones put con el objetivo de robustecer los niveles de liquidez del país en el exterior, dado que estos recursos sirven como un respaldo para que Colombia pueda atender sus compromisos externos y reaccionar de manera efectiva ante posibles choques.

Sin embargo, Campos duda de la capacidad de la entidad para influir en el mercado cambiario a largo plazo. “El BanRep no quiere subir el dólar y no lo podría subir de forma sostenida si así quisiera”, dijo. De hecho, proyecta que, por ahora, el nivel más claro de negociación será la media móvil de 20 días (regla de acumulación), que está en un precio de 3.230 pesos por dólar.

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En ello coincide BNP Paribas, entidad que calificó la pausa como una sorpresa expansiva (dovish) y ve en el programa de reservas un catalizador para que la tasa de cambio corrija sus niveles tensionados. Sus analistas estiman que el dólar en Colombia podría subir hacia la zona de 3.300 pesos – 3.350 pesos.

El Banco de Occidente también anticipa que las compras podrían generar un leve repunte y limitar nuevas caídas, aunque el efecto podría ser acotado dado el «mayor apetito por Colombia» tras el cambio de Gobierno.

El trasfondo de la decisión del BanRep se basa en una revaluación acelerada y desproporcionada del peso colombiano, que se ha apreciado cerca de un 26 % en lo que va del año, casi el doble que el real brasileño, de acuerdo con el Banco de Bogotá, entidad que prevé que la tasa de cambio podría converger hacia niveles cercanos a $3.600.

Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research, considera que el anuncio va en la dirección correcta para fortalecer la seguridad externa y contener el tema cambiario y destaca que el proceso será «plenamente esterilizado» para no interferir con la política monetaria.

El mercado ahora observa con cautela la primera subasta de opciones por US$400 millones programada para este mes, la cual solo podrá ejercerse si la TRM se sitúa por debajo de su promedio móvil de 20 días, validando la proyección de Campos sobre los niveles de negociación técnica.

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