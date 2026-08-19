Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La respuesta internacional frente al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 ha sido inmediata y masiva, como lo confirman los reportes oficiales de la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las promesas de cooperación, tanto financiera como técnica, han superado ya los USD 1.300 millones, cifra que da cuenta de una movilización de recursos sin antecedentes recientes. El foco principal, de acuerdo con estos informes, es atender la emergencia en su fase más crítica, abastecer a los damnificados y establecer las bases para la reconstrucción de las áreas más golpeadas.

Sigue a PULZO en Discover

Más de 25 países y organismos multilaterales se han sumado a los esfuerzos, contribuyendo desde transferencias directas hasta el envío de insumos y equipos de rescate. Estados Unidos se destaca como el mayor aportante, con USD 26,5 millones asignados para la respuesta inmediata y las misiones de rescate. Emiratos Árabes Unidos, Suiza, España, China y el Vaticano también figuran entre los principales donantes, aportando recursos enfocados en la ayuda humanitaria y la reconstrucción.

El apoyo no se limita únicamente a fondos económicos. Diversos países han enviado más de 400 toneladas en suministros básicos y asistencia sanitaria prioritaria. El Salvador, México y China han despachado importantes cargamentos de mercancía esencial, incluyendo alimentos y medicinas, mientras India, Perú y Chile han suministrado insumos médicos y medicamentos. Qatar, por su parte, financió la instalación de hospitales móviles para reforzar los servicios de salud.

La asistencia también abarca soporte especializado en rescate y logística. Israel envió un contingente de 82 expertos en búsqueda y atención de estructuras colapsadas. Además, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Japón y varios países latinoamericanos ofrecen apoyo técnico y equipamiento. La banca multilateral, liderada por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, ha desembolsado fondos bajo la modalidad de cooperación técnica no reembolsable.

Según la UNGRD y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la distribución de recursos es objeto de estrictos controles, con mesas técnicas que buscan garantizar la transparencia y la llegada efectiva de la ayuda. Actualmente, el mayor reto radica en habilitar corredores logísticos que permitan llevar víveres, medicamentos y hospitales móviles hasta las comunidades más aisladas por el daño en la infraestructura vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los países que han aportado más ayuda a Colombia tras el terremoto?

Estados Unidos sobresale por su asignación de USD 26,5 millones, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Suiza, España y China, con aportes económicos sustanciales. Además, El Salvador, México y China se destacan por el envío de toneladas de suministros, mientras Israel ha brindado apoyo logístico y especializado en rescate.

¿Cómo garantiza Colombia la transparencia en el manejo de la ayuda internacional recibida?

Las autoridades, como la UNGRD y el Ministerio de Relaciones Exteriores, han establecido mesas de seguimiento técnico para supervisar la repartición de recursos y asegurar que cada aporte se distribuya con transparencia y llegue realmente a las zonas damnificadas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.