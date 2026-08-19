La preocupación por Eliana Bigoni aumentó rápidamente la mañana del miércoles 12 de agosto, cuando la colombiana no apareció a un desayuno que tenía programado con una amiga y tampoco cumplió con una de sus actividades habituales: recoger a sus hijos para llevarlos a la escuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quiénes eran las 3 colombianas que murieron en helicóptero en Brasil: abuela, mamá e hija)

Sus familiares y allegados intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. En medio de la incertidumbre, una herramienta que la propia Eliana había compartido previamente con personas de confianza terminó siendo fundamental para establecer dónde podía encontrarse.

Se trataba de su ubicación GPS en tiempo real, que compartía con su madre y una amiga. La decisión de mantener esta información disponible estaba relacionada con el temor que, según la investigación, tenía por comportamientos violentos que habría presentado anteriormente su esposo.

Lee También

El GPS marcó el lugar donde estaba Eliana

La señal de ubicación llevó a los allegados de la colombiana hasta una dirección concreta: los apartamentos The Parker, ubicados en la cuadra 4700 de Charles Place, en Plano, Texas (Estados Unidos) . Allí residía su esposo.

El dato resultó especialmente importante porque Eliana no había informado a sus familiares que permanecería en ese lugar y, al mismo tiempo, no respondía las llamadas ni los mensajes. La permanencia de su ubicación en los apartamentos hizo crecer la preocupación entre quienes intentaban encontrarla.

Ante el silencio y la imposibilidad de establecer contacto, sus allegados solicitaron a la Policía una verificación de bienestar, conocida en Estados Unidos como welfare check. La petición permitió que los agentes acudieran al complejo residencial para comprobar qué había ocurrido.

Una señal que permitió orientar la búsqueda de Eliana Bigoni

La ubicación de Eliana Bigoni llevó a los policías hasta el complejo de apartamentos donde residía su esposo. Al llegar, los agentes hablaron con Jake O’Brien Bigoni, quien manifestó que la colombiana había estado allí, aunque aseguró desconocer dónde se encontraba.

Durante ese primer contacto, los investigadores observaron una mancha en la camiseta del hombre. La evidencia llamó la atención de los uniformados y posteriormente fue identificada como sangre, por lo que pasó a formar parte de los elementos que los investigadores comenzaron a revisar para reconstruir lo ocurrido.

La situación tomó un nuevo rumbo cuando la información obtenida por los agentes permitió ampliar la búsqueda en el lugar. Las pesquisas terminaron conduciendo hasta el vehículo de Eliana, donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)