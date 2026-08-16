Ángel David Buenaños Padilla, de 17 años, y Jesús David Martínez Turizo, de 19, fueron atacados a tiros cuando caminaban por una calle del barrio Villa Zambrano. La Policía investiga los móviles del crimen.

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La violencia volvió a sacudir al municipio de Soledad, Atlántico, luego de que dos jóvenes fueran asesinados a tiros durante la noche del viernes 14 de agosto en el barrio Villa Zambrano.

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Las víctimas fueron identificadas como Ángel David Buenaños Padilla, de 17 años, y Jesús David Martínez Turizo, de 19 años, conocido como ‘Chichi’. Ambos perdieron la vida en el lugar de los hechos como consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, en inmediaciones de la carrera 22 con calle 45A-15.

La reconstrucción inicial indica que los dos jóvenes se desplazaban a pie cuando fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según la versión conocida por las autoridades, el parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Ángel David y Jesús David. Después del ataque, los responsables escaparon rápidamente del lugar.

Cuando las patrullas llegaron al sector, encontraron a los dos jóvenes tendidos sobre la vía y sin signos vitales. La escena fue acordonada mientras funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaban la inspección técnica de los cuerpos y comenzaban a recopilar elementos que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido.

Tras el doble homicidio, los investigadores iniciaron la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector, además de la búsqueda de posibles testigos que hayan podido observar la llegada o la huida de los atacantes.

Por ahora, no se han reportado capturas y las autoridades mantienen bajo reserva las hipótesis relacionadas con el móvil del crimen.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es establecer si los atacantes tenían como objetivo a una de las víctimas o si, desde el comienzo, pretendían asesinar a los dos jóvenes.

La forma en que se produjo el ataque, con los agresores acercándose en motocicleta y disparando directamente contra las víctimas, es uno de los aspectos que analiza la Policía Judicial. La muerte de Ángel David Buenaños Padilla causó especial conmoción entre integrantes de la comunidad deportiva de Soledad.

El adolescente hacía parte del club Cachorros Juventudes de América, organización que confirmó su fallecimiento a través de una publicación en redes sociales.

El club lamentó la pérdida del joven futbolista y destacó los momentos que compartió con sus compañeros dentro y fuera de las canchas. La institución también expresó solidaridad con los familiares y allegados del menor.

La publicación, acompañada por una fotografía de Ángel David con el uniforme deportivo, rápidamente fue compartida por personas cercanas al adolescente y habitantes del municipio.

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En las verificaciones preliminares realizadas después del crimen, las autoridades establecieron que Jesús David Martínez Turizo, conocido como ‘Chichi’, tenía tres comparendos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia, todos asociados al consumo de estupefacientes.

Hasta el momento no se han informado otros antecedentes o anotaciones judiciales relevantes en su contra dentro del reporte preliminar. En el caso de Ángel David, las autoridades no reportaron registros relevantes.

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía busca determinar qué ocurrió exactamente antes del ataque y si existía algún tipo de amenaza o conflicto previo que pudiera explicar el doble homicidio.

Por ahora, los responsables continúan prófugos y la investigación se concentra en identificar a los hombres que llegaron en motocicleta, establecer su recorrido antes y después del crimen y determinar las circunstancias que llevaron al asesinato de los dos jóvenes.

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