Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia registró este miércoles una importante caída en el mercado cambiario, encadenando una de sus ruedas más bajistas en el año y perforando la barrera de los $3.050. De hecho, la tasa de cambio alcanzó niveles no registrados desde octubre de 2018, rozando mínimos históricos de hace casi ocho años.

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Al término de las operaciones bursátiles, la divisa estadounidense cerró en $3.039, lo que representó un desplome del 1,81 % (-$55,91) frente al dato del martes ($3.094,91).

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Durante la rueda, en dólar en Colombia abrió en su precio máximo de $3.070 y profundizó su corrección hasta marcar un mínimo intradiario de $3.032,32, bajo una intensa dinámica de oferta que movilizó un volumen de negociación superior a los US$1.650 millones a través de 2.619 operaciones.

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De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar experimentó un sesgo marcadamente vendedor que rompió de manera consecutiva varios niveles clave de soporte técnico. Hacia el mediodía, el par tocó su piso antes de presentar un leve rebote comprador en los minutos previos al toque de campana.

Mientras tanto, el Índice DXY cotizó con fuertes pérdidas, ubicándose en las 98,96 unidades (-0,70 %). El retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la moderación en los datos de empleo, consumo e inflación en EE. UU. enfriaron las expectativas de nuevos ajustes monetarios por parte de la Reserva Federal.

Petróleo encadena cuatro jornadas al alza y el Brent supera los US$92

El apetito por activos colombianos estuvo respaldado por el avance firme en las cotizaciones internacionales del crudo, que completaron su cuarta sesión consecutiva en terreno positivo debido al agravamiento de la crisis geopolítica en Oriente Medio.

El Brent, referencia internacional para Colombia subió un 1,34 %, alcanzando los US$92,24 por barril. El barril de WTI avanzó un 1,30 %, cotizándose en US$85,15.

Las alzas se mantuvieron firmes ante la falta de diálogos para la reapertura del Estrecho de Ormuz, la intensificación de las tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el gobierno iraní, el despliegue del bloqueo naval en la zona y los reportes de ataques a embarcaciones comerciales.

Noticias en Colombia

Este miércoles se conoció que las compras externas de Colombia alcanzaron un valor total de US$6.775,8 millones CIF en junio de 2026. Esta cifra representó un crecimiento de 27 % frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicaron en US$5.336,8 millones CIF, según las declaraciones de importación registradas ante la DIAN y analizadas por el DANE.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, las importaciones colombianas alcanzaron US$38.075,8 millones CIF, con un crecimiento del 13,6 % en comparación con el periodo enero-junio de 2025 (US$33.514,9 millones CIF).

Pese a la racha apreciadora de la moneda local, analistas de Acciones & Valores señalan que el margen para caídas lineales adicionales comienza a estrecharse. Ante la cercanía del piso de los $3.000, aumenta la probabilidad de episodios de toma de ganancias o rebotes correctivos en las próximas jornadas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,23 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,150 % desde los 12,204 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,125 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,134 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,989 %; la jornada anterior en 12,035 %.

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