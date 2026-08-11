Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué demostró una vez más su faceta solidaria al unirse activamente a la jornada en apoyo a Pereira, ciudad que se vio seriamente afectada por el reciente sismo ocurrido este lunes. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Ibagué, la movilización ciudadana se coordinó en conjunto con empresarios locales y diferentes centros comerciales. Gracias a este esfuerzo conjunto, se habilitaron varios puntos estratégicos de acopio para recibir donaciones, donde la ciudadanía puede entregar artículos de primera necesidad destinados a las familias que atraviesan dificultades tras la emergencia sísmica en la capital risaraldense.

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La jornada de recolección, según detalló la administración municipal, se lleva a cabo este martes 11 de agosto y se extenderá hasta las 2:00 de la tarde. Todos los habitantes de Ibagué están invitados a sumarse aportando aquellos elementos que resultan más útiles en contextos de emergencia y que, en este momento, son prioritarios para las personas directamente afectadas.

Entre los insumos solicitados destacan carpas, colchonetas, cobijas, diferentes elementos de aseo, implementos de protección y agua potable. La Alcaldía hizo énfasis en que estos productos son especialmente requeridos para atender las necesidades inmediatas de quienes enfrentan las consecuencias materiales y emocionales que provocó el sismo.

Las donaciones pueden ser entregadas en varios puntos importantes de la ciudad, entre ellos el centro comercial La Estación, Castiagro, el centro comercial Multicentro y el centro comercial Acqua. Estos lugares, reconocidos por su alta afluencia y accesibilidad, permiten que los ciudadanos se vinculen de manera rápida y efectiva a la campaña solidaria.

La iniciativa, de acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, ha contado además con la participación y el respaldo no solo de empresarios y residentes de la ciudad, sino también de los diferentes medios de comunicación que han difundido el llamado de solidaridad. Todo este trabajo colaborativo tiene como objetivo central fortalecer la capacidad de respuesta social desde la capital del Tolima, uniendo esfuerzos para brindar una mano amiga a las familias de Pereira y sus alrededores, quienes hoy enfrentan los retos y consecuencias de un movimiento sísmico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de acopio para donar en Ibagué a los afectados por el sismo en Pereira?

Los ciudadanos de Ibagué que deseen aportar su ayuda pueden acercarse a cualquiera de los siguientes puntos de acopio: centro comercial La Estación, Castiagro, centro comercial Multicentro y centro comercial Acqua. Estos sitios han sido dispuestos por la Alcaldía, en articulación con empresarios y centros comerciales, para facilitar la recolección de donaciones que serán enviadas a las familias afectadas por el sismo en Pereira.

¿Qué elementos se necesitan para apoyar a los damnificados por el sismo en Pereira?

La prioridad en la jornada de donaciones está en la recolección de carpas, colchonetas, cobijas, elementos de aseo, implementos de protección y agua potable. Estos artículos fueron señalados por la Alcaldía de Ibagué como los más urgentes para cubrir las necesidades básicas e inmediatas de las personas que resultaron perjudicadas durante el reciente sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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