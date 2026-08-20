Sandra Chaves, directora del mercado de Servicios Financieros de Indra, explicó en diálogo con Pulzo que la ciberseguridad enfrenta un desafío cada vez mayor por la velocidad con la que se ejecutan las operaciones financieras y los fraudes digitales.

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Según señaló, detectar una transacción fraudulenta después de que se haya realizado ya no es suficiente, por lo que el sector debe avanzar hacia mecanismos capaces de anticiparse a las amenazas.

En este escenario, destacó el potencial de herramientas como Bre-B, que permiten realizar operaciones en cuestión de milisegundos, pero que también representan un reto para las entidades financieras, pues deben contar con sistemas capaces de analizar las transacciones prácticamente en tiempo real.

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Chaves señaló que la inteligencia artificial se convierte en un elemento clave para responder a este desafío.

Su aplicación permite revisar modelos, analizar grandes volúmenes de información y utilizar agentes de IA y herramientas de inteligencia de amenazas para identificar comportamientos sospechosos antes de que se concrete un fraude.

La ejecutiva sostuvo que el objetivo debe ser pasar de una estrategia reactiva a una preventiva, utilizando la tecnología para detectar señales de riesgo con anticipación.

De esta manera, la IA puede convertirse en una herramienta fundamental para fortalecer la protección de las finanzas y ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

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