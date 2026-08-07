Por: Mall y Retail

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La operación colombiana de Parque Arauco cerró el segundo trimestre de 2026 con un balance favorable, caracterizado por un crecimiento de las ventas de sus comerciantes superior a la inflación, una expansión de los ingresos por encima del desempeño comercial y una mejora significativa de la rentabilidad operacional.

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El portafolio está compuesto por siete centros comerciales que suman 257.500 m² de área bruta arrendable: Parque La Colina, Parque Alegra, Parque Arboleda, Parque Caracolí, Parque Fabricato, Titán Plaza y Arauco Outlet Sopó.

La ocupación consolidada de los centros comerciales en Colombia se ubicó en 93,1%, frente al 93,3% registrado en el mismo trimestre de 2025, una disminución marginal de 22 puntos básicos. Aunque el indicador permanece en niveles saludables, se observa una marcada diferencia entre los activos maduros y aquellos que todavía tienen oportunidades para completar su mezcla comercial.

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Los dos mayores centros comerciales por superficie muestran precisamente esa dualidad. Parque La Colina, con 63.000 m², alcanzó una ocupación de 99,1%, consolidándose como un activo prácticamente lleno y con una elevada capacidad para seleccionar y optimizar su mezcla de marcas. Parque Alegra, segundo en tamaño con 46.500 m², cerró con una ocupación de 84,6%.

Aunque esta última se mantuvo prácticamente estable frente al año anterior, evidencia todavía un espacio considerable para incorporar nuevos comerciantes y elevar la productividad del activo. También sobresalió Parque Caracolí, con una ocupación de 98,1%, mientras que los niveles más bajos correspondieron a Arauco Outlet Sopó, con 81,2%, y Parque Fabricato, con 89,3%. Este último, sin embargo, presentó una recuperación de 260 puntos básicos.

Centros comerciales de Parque Arauco alcanzaron ventas de más de $ 665.000 millones

Durante el trimestre, las ventas de los comerciantes del portafolio colombiano alcanzaron los $ 665.050 millones, frente a $ 612.803 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representó un crecimiento de 8,5%. La compañía señaló que el desempeño fue positivo de manera generalizada y destacó particularmente a Titán Plaza y Parque Alegra, cuyos avances estuvieron respaldados por la incorporación de nuevos locatarios y el fortalecimiento de la propuesta comercial.

Medidos por volumen de ventas, los tres principales activos fueron Parque La Colina, Parque Arboleda y Parque Caracolí. En conjunto generaron $445.047 millones, equivalentes al 66,9 % de las ventas nacionales de Parque Arauco.

Parque La Colina lideró ampliamente con ventas por $244.861 millones, un crecimiento de 7,3 %. Parque Arboleda alcanzó $112.872 millones, con un aumento de 9,8 %, mientras Parque Caracolí registró $87.314 millones, avanzando 7,3 %. No obstante, el mayor crecimiento porcentual correspondió a Titán Plaza, cuyas ventas aumentaron 15,2 %, hasta $45.279 millones. Parque Alegra también tuvo un resultado destacado, con un crecimiento de 10% y ventas por $69.921 millones.

Los ingresos crecieron por encima de las ventas

Los ingresos operacionales de los centros comerciales colombianos ascendieron a $85.304 millones, con un crecimiento de 11,3 % frente a los $76.650 millones obtenidos un año atrás. El hecho de que los ingresos hayan avanzado 2,8 puntos porcentuales por encima de las ventas refleja una mayor capacidad para monetizar los activos, mejorar las condiciones comerciales y desarrollar fuentes complementarias diferentes al arrendamiento tradicional. Parque Arauco atribuyó parte del resultado al comportamiento de ingresos no provenientes de rentas, entre ellos los estacionamientos.

Parque La Colina aportó $31.285 millones, el 36,7 % del total nacional, y creció 12,9 %. Parque Arboleda alcanzó $11.948 millones, aumentando 12,6 %, mientras Parque Caracolí obtuvo $11.941 millones, con un avance moderado de apenas 1 %. En contraste, Parque Alegra presentó el mayor crecimiento del portafolio, con ingresos por $10.099 millones y una variación de 23,4 %. Titán Plaza aumentó 12,6 %, Parque Fabricato 7,3% y Arauco Outlet Sopó 6,5 %.

La rentabilidad operacional mostró un desempeño todavía más fuerte. El NOI de Colombia ascendió a $74.408 millones, aumentando 17,1%, mientras el margen NOI pasó de 82,9% a 87,2%, una mejora de 434 puntos básicos. Esto significa que el portafolio no solamente produjo mayores ingresos, sino que logró convertir una proporción superior de ellos en resultado operacional. Parque Alegra fue el caso más sobresaliente, con un aumento de 53,3% en su NOI; La Colina creció 16,6%, Arboleda 17,6% y Titán Plaza 18,9%.

Titán Plaza lidera la productividad comercial

En ventas mensuales por metro cuadrado, el promedio colombiano se ubicó en $1.121.957, con un crecimiento de 7%. Los dos activos con mayor productividad fueron Titán Plaza, con $1.359.434 mensuales por m², y Parque La Colina, con $1.333.531. Sus indicadores crecieron 5% y 4,8%, respectivamente. Titán Plaza resulta especialmente relevante porque alcanza la mayor productividad del portafolio con apenas 13.500 m² de área comercial (la parte adquirida del mall), demostrando una elevada capacidad de generación de ventas en relación con su tamaño.

Los dos resultados más bajos correspondieron a Arauco Outlet Sopó, con ventas mensuales de $851.632 por m², y Parque Alegra, con $891.848. Sin embargo, sus tendencias fueron diferentes: Sopó disminuyó 1%, mientras Parque Alegra aumentó 13,1%. Por tanto, aunque Alegra continúa por debajo del promedio nacional, la rápida expansión de su productividad confirma que la incorporación de nuevos comerciantes y el mejoramiento de su mezcla comienzan a producir resultados.

En ingresos mensuales por metro cuadrado, Titán Plaza volvió a ocupar el primer lugar, con $217.762, seguido por Parque La Colina, con $167.051. No obstante, Titán presentó una disminución de 3,9%, pese al crecimiento de sus ventas por metro cuadrado, una divergencia que deberá ser observada en los próximos trimestres. La Colina, por su parte, incrementó sus ingresos por metro cuadrado en 10,5%.

Los menores ingresos mensuales por metro cuadrado se registraron en Arauco Outlet Sopó, con $70.725, y Parque Alegra, con $86.168. Nuevamente, Alegra mostró la evolución más favorable, al crecer 19,6%, mientras Sopó avanzó 5,3%. El promedio colombiano alcanzó $125.932 por metro cuadrado, aumentando 10,3%.

Durante el trimestre, Parque Arauco gestionó en Colombia 15 nuevos contratos a nuevas marcas que involucraron 2.766 m², equivalentes al 1,1% del área bruta arrendable del país. La estrategia estuvo enfocada en fortalecer la oferta comercial, optimizar el uso de las superficies y mejorar la mezcla de comerciantes, particularmente en Parque La Colina, Parque Alegra y Parque Arboleda.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “los resultados muestran que Colombia se ha convertido en una operación de alto valor para Parque Arauco. El reto ya no consiste únicamente en aumentar las ventas, sino en cerrar las brechas de ocupación de Alegra y Sopó, sostener el crecimiento de los activos maduros y lograr que la productividad comercial se traduzca permanentemente en mayores ingresos y rentabilidad por metro cuadrado”.

Expansión de Parque La Colina

Como parte de su estrategia de crecimiento en Colombia, Parque Arauco proyecta una importante expansión de Parque La Colina, su principal activo en Bogotá. La iniciativa, de formato regional, contempla una inversión estimada de US$88 millones y la incorporación de 20.000 m² adicionales de área bruta arrendable, mediante la construcción de dos nuevos niveles comerciales —los pisos cuarto y quinto—, cuya apertura está prevista para 2030. El proyecto buscará trascender la ampliación tradicional del comercio, al combinar nuevas marcas con espacios de encuentro, entretenimiento, cultura y gastronomía, fortaleciendo el posicionamiento del centro comercial como uno de los principales destinos urbanos del noroccidente de la capital

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