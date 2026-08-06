Por: Mall y Retail

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Cenco Malls presento su balance durante el segundo trimestre del año, donde destaca como la adquisición del 51 % de Plaza Central, el avance en la comercialización de Cenco Limonar y una fuerte recuperación de los principales indicadores operacionales convirtieron a Colombia en el mercado de mayor crecimiento para Cenco Malls durante el segundo trimestre de 2026.

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Una adquisición que cambia la dimensión del portafolio

El segundo trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para Cenco Malls en Colombia. Durante junio, la compañía formalizó la adquisición del 51 % de Plaza Central, uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. El activo cuenta con 76.250 m² de área arrendable, cerca de 310 establecimientos comerciales y aproximadamente 3.000 espacios de estacionamiento, características que fortalecen de manera significativa la presencia del operador chileno en el mercado colombiano.

La incorporación de Plaza Central no solo amplía el tamaño del portafolio, sino que representa un cambio relevante en su composición. Hasta ahora, la operación colombiana estaba concentrada principalmente en activos como Cenco Limonar, en Cali, y Altos del Prado, en Barranquilla. La llegada de un centro comercial consolidado en Bogotá le permite a la compañía ingresar con mayor fuerza al mercado de la capital, diversificar geográficamente sus ingresos y sumar un activo con mayor grado de madurez operativa.

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Este movimiento también confirma que Colombia se ha convertido en uno de los principales focos de expansión regional de Cenco Malls. Mientras en Chile la estrategia se concentra en ampliaciones, reconversiones y proyectos de usos mixtos, en el mercado colombiano la compañía está combinando la adquisición de activos consolidados con la maduración de desarrollos recientes.

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Ingresos y Ebitda crecen a tres dígitos

Los efectos iniciales de la adquisición ya se reflejaron en los resultados del trimestre. Los ingresos de Cenco Malls en Colombia alcanzaron los CLP 3.288 millones, con un crecimiento anual del 152,2 %. Por su parte, el EBITDA ajustado llegó a CLP 1.481 millones, aumentando 242,6 % frente al mismo periodo del año anterior. El margen Ebitda se ubicó en 45 %, con una mejora de 1.188 puntos básicos.

Colombia se convirtió así en la geografía de mayor crecimiento dentro del portafolio regional. En comparación, los ingresos en Perú aumentaron 22,7 %, mientras que los de Chile avanzaron 6,8 %. Aunque la operación colombiana todavía representa una proporción menor de los ingresos consolidados, su velocidad de crecimiento muestra el potencial que tendrá dentro de la estructura futura de la organización.

De acuerdo con la compañía, el incremento de los ingresos estuvo explicado principalmente por la consolidación de Plaza Central desde junio y por una mayor contribución del componente fijo de los arrendamientos en Cenco Limonar. El crecimiento del EBITDA respondió igualmente al aporte del nuevo activo y a la mejora operacional de Limonar, aunque estuvo parcialmente limitado por un gasto no recurrente relacionado con el impuesto al patrimonio.

El margen Ebitda de 45 %, a pesar de su importante recuperación, evidencia que la plataforma colombiana todavía atraviesa una etapa de integración y maduración. La consolidación completa de Plaza Central durante los próximos trimestres, sumada a una mayor ocupación de Cenco Limonar, debería permitir una mayor absorción de costos y un progresivo fortalecimiento de la rentabilidad.

Cenco Limonar avanza en su apertura progresiva

Cenco Limonar continuó siendo uno de los principales motores de crecimiento orgánico de la compañía en Colombia. Durante el trimestre, el centro comercial incorporó 58 nuevos establecimientos y logró arrendar más de 9.200 m² adicionales. Este avance confirma que el activo continúa transitando por una etapa de apertura progresiva y consolidación de su mezcla comercial.

Para un proyecto reciente, la incorporación de nuevos operadores resulta fundamental, pues aumenta la oferta disponible, genera mayores razones de visita y fortalece la percepción del consumidor frente al centro comercial. A medida que los nuevos locales entren en operación, Cenco Limonar podrá mejorar su tráfico, elevar las ventas de sus comerciantes y aumentar el componente fijo de sus ingresos.

Crecen las ventas y disminuye el costo de ocupación

El comportamiento comercial también fue favorable. Las ventas comparables de los comerciantes en Colombia aumentaron 12 % en moneda local, uno de los mejores resultados del portafolio regional y muy superior a la caída del 3,2 % registrada en Chile. Sin embargo, la renta comparable disminuyó 9,9 %, un indicador que puede estar influenciado por cambios en la composición del portafolio, nuevas negociaciones comerciales y la etapa de estabilización de los activos colombianos.

Uno de los datos más positivos fue la reducción del costo de ocupación, que pasó de 7,5 % en el segundo trimestre de 2025 a 6,5 % en 2026, una disminución de 97 puntos básicos. Esta relación representa la proporción de las ventas que los comerciantes destinan al pago de alquileres y otros cargos asociados a su permanencia en el centro comercial.

Un costo de ocupación de 6,5 % mantiene a los activos colombianos en una posición competitiva para atraer nuevas marcas. También abre espacio para que el operador fortalezca gradualmente sus rentas, siempre que las ventas de los establecimientos continúen creciendo y se consolide el tráfico de visitantes.

Plaza Central dispara el tráfico del portafolio

La tasa de ocupación del portafolio colombiano cerró el trimestre en 89 %, con una reducción de 357 puntos básicos frente al año anterior. No obstante, la superficie ocupada aumentó en 79.738 m², reflejando principalmente la incorporación de Plaza Central y el crecimiento de Cenco Limonar.

Las visitas llegaron a 2,51 millones durante el trimestre, con un crecimiento reportado del 637,3 %. Esta variación debe interpretarse con cautela, debido a que la base del segundo trimestre de 2025 solo contemplaba Altos del Prado, mientras que el resultado de 2026 incluye las visitas de Plaza Central correspondientes a junio.

Las ventas totales de los comerciantes alcanzaron CLP 37.974 millones, aumentando 83,4 % frente al año anterior. Aunque una parte importante del crecimiento proviene del cambio de perímetro, el resultado demuestra la capacidad de Plaza Central para elevar inmediatamente el volumen comercial de la operación colombiana y mejorar la escala del negocio.

Colombia entra en una nueva etapa

Para Mall & Retail, los resultados del segundo trimestre muestran que Cenco Malls dejó de tener una presencia limitada en Colombia para comenzar a construir una plataforma con mayor escala y diversificación. Plaza Central aporta madurez, tráfico y posicionamiento en Bogotá; Cenco Limonar ofrece potencial de crecimiento mediante la incorporación de nuevas marcas; y Altos del Prado complementa la cobertura regional desde Barranquilla.

El principal desafío estará en integrar eficientemente el nuevo activo, acelerar la ocupación de Limonar y traducir el aumento de las ventas y del tráfico en una mejora sostenida de las rentas y del margen operacional. De mantenerse esta tendencia, Colombia podría convertirse durante los próximos años en uno de los principales motores de crecimiento de Cenco Malls en la región.

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