Los movimientos de la economía en Colombia, en un semestre marcado por mayores costos operativos, la implementación de la reforma laboral y un entorno más exigente para el comercio formal, dejaron resultados claves en uno de los centros comerciales reconocidos en Bogotá-

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Salitre Plaza Centro Comercial indicó que cerró el primer semestre de 2026 con resultados que reflejan la solidez de su operación y la confianza de las marcas en su modelo de negocio.

Entre enero y junio, el centro comercial recibió 7’323.328 visitantes, un crecimiento del 2 % frente al mismo periodo de 2025. El acceso vehicular, que representa cerca del 20 % de los ingresos al centro comercial, se mantuvo estable, un comportamiento que refleja la vigencia de Salitre Plaza como destino de comercio, servicios y encuentro para la comunidad.

Con una ocupación del 98 %, equivalente a una vacancia de apenas 2 %, se mantiene entre los centros comerciales con mejores indicadores del mercado bogotano.

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De acuerdo con Cushman & Wakefield, la vacancia promedio de los centros comerciales en Bogotá se ubica en 7,9 %, lo que posiciona a Salitre Plaza entre los activos comerciales con mejor desempeño de la ciudad, en un entorno de mayor competencia y presión sobre los costos operativos.

La permanencia del indicador de vacancia responde, entre otros factores, a una gestión estratégica de la mezcla comercial, que combina la solidez de marcas con trayectoria, el impulso a emprendedores y la incorporación de conceptos innovadores, fortaleciendo permanentemente categorías alineadas con la evolución de los hábitos de consumo.

Bienestar, salud y belleza, alimentación saludable, gastronomía, servicios y nuevas experiencias hacen parte de una oferta en constante evolución que enriquece la experiencia de los visitantes, impulsa oportunidades para empresarios y emprendedores y reafirma a Salitre Plaza como un destino atractivo para la inversión, el crecimiento empresarial y la construcción de valor para la ciudad.

“Mantener una vacancia de apenas el 2 % en un mercado que promedia cerca del 8 % demuestra la confianza de las marcas en Salitre Plaza. Es el resultado de nuestra capacidad para evolucionar, anticiparnos a las necesidades de comerciantes y visitantes, y seguir siendo un activo competitivo incluso en un entorno económico cada vez más exigente”, afirmó Patricia Urrea, gerente general de Salitre Plaza Centro Comercial.

En el ámbito financiero, al cierre del primer semestre la ejecución presupuestal alcanza el 99,7 %, manteniendo la tendencia de una gestión financiera consistente que en los últimos años ha permitido cumplir e incluso superar las metas presupuestales. En 2025, la ejecución cerró en 104 %, desempeño que respalda la proyección para 2026.

¿Qué horarios tiene Salitre Plaza?

Frente al incremento de los costos operativos derivado de la reforma laboral y del aumento del salario mínimo, Salitre Plaza fortaleció su estrategia de eficiencia operativa mediante la reorganización de los horarios de atención, pasando de un esquema de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. a una operación de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., así como una gestión más eficiente en la asignación de turnos y recursos.

Estas medidas han permitido preservar la competitividad de comerciantes y copropietarios, contribuir a la estabilidad de cerca de 2.500 empleos directos e indirectos y mantener los estándares de servicio del centro comercial.

Las dinámicas de consumo del primer semestre muestran una creciente preferencia por categorías asociadas a la experiencia. La gastronomía concentra más del 21 % de las facturas emitidas en el centro comercial y registra un crecimiento cercano al 12 % mensual, mientras sectores como tecnología continúan ganando participación, reflejando decisiones de compra cada vez más orientadas al valor.

“El cambio no está solo en el consumidor, está en la expectativa. Hoy las personas esperan que el ‘retail’ les resuelva más que una compra: tiempo, bienestar y calidad de experiencia. Ahí es donde se redefine la competencia”, aseguró Urrea al respecto.

¿Qué cambio tiene Salitre Plaza en noviembre de 2026?

Como parte de su visión de largo plazo, Salitre Plaza avanza en la renovación integral de su cubierta, una obra cercana a los $ 7.000 millones, cuya entrega está prevista para noviembre de 2026.

El proyecto fortalecerá las condiciones de seguridad, optimizará la iluminación natural y enriquecerá la experiencia de los visitantes, en el marco de la conmemoración de los 30 años del centro comercial.

Con estos resultados, Salitre Plaza inicia el segundo semestre con una operación sólida y una agenda enfocada en fortalecer su competitividad, consolidar su oferta comercial y culminar uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos años.

En el marco de su aniversario número 30, el centro comercial reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor para comerciantes, visitantes y la ciudad.

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