Por: VALORA ANALITIK

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Un nuevo beneficio tributario aplica para los conductores en Colombia que adquieran vehículos híbridos que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa. Se trata de una exclusión del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que permite que determinados automotores con tecnologías de propulsión híbrida accedan a una tarifa diferencial.

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Esta medida representa una alternativa para quienes planean comprar un vehículo con menor impacto en el consumo de combustible y buscan aprovechar los incentivos tributarios disponibles en el país. No obstante, el beneficio no aplica de manera automática a todos los carros híbridos, ya que es necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos.

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Uno de los principales aspectos que deben tener en cuenta los compradores es la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Este documento permite acreditar que el vehículo cumple con las características necesarias para acceder al incentivo tributario.

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Además, los vehículos que pueden beneficiarse de esta medida deben contar con tecnologías HEV (Hybrid Electric Vehicle) o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Por esta razón, antes de realizar la compra, es recomendable verificar que el modelo elegido se encuentre dentro de las categorías contempladas y que cuente con la certificación correspondiente.

¿De cuánto es el beneficio del IVA para quienes compran carros híbridos?

Para los vehículos que cumplen con las condiciones establecidas, la tarifa del IVA aplicable es del 5 %, lo que representa una reducción frente a la tarifa general del impuesto. En consecuencia, el comprador puede obtener un ahorro sobre el valor del automotor, siempre que este se encuentre dentro de los vehículos que tienen derecho al tratamiento tributario diferencial.

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El beneficio también puede ser relevante para las personas que ya realizaron el pago del impuesto. En estos casos, si el vehículo cumple con los requisitos y cuenta con la documentación exigida, el propietario puede solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la devolución del valor correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad.

El monto que podría recuperarse depende directamente del precio del vehículo y del valor del IVA que haya sido pagado. Por tratarse de automotores cuyo precio puede alcanzar varios millones de pesos, la diferencia asociada al impuesto puede representar una suma considerable para el comprador.

Sin embargo, es importante precisar que la devolución no se concede de manera automática. El propietario debe acreditar que el vehículo cumple las condiciones previstas en la normativa y presentar el certificado correspondiente para respaldar la solicitud ante la DIAN.

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