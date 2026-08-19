Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El accidente ocurrió en la mañana de este martes 18 de agosto en la autopista Fernão Dias, en São Paulo. La estructura se desplomó sobre varios vehículos que transitaban por la vía.

Sigue a PULZO en Discover

Una tragedia se registró durante la mañana de este martes 18 de agosto en el estado de São Paulo, Brasil, luego de que una pasarela peatonal colapsara sobre la autopista Fernão Dias, una de las principales vías que conecta este territorio con el estado de Minas Gerais.

(Lea también: Revelan qué habría provocado el grave choque de dos lanchas en Guatavita: hay una mujer desaparecida)

De acuerdo con información de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el accidente ocurrió cuando un camión que era transportado sobre la plataforma de un remolque impactó contra la estructura debido, aparentemente, a que superaba la altura permitida para circular por el sector.

Lee También

El golpe provocó que la pasarela de concreto se desprendiera y cayera sobre la calzada contraria, justo cuando varios vehículos transitaban por la zona.

🇧🇷 🌉 Tragedia en Brasil: Puente peatonal colapsa tras choque de camión 🚛 Un camión se impactó y derribó una estructura sobre la autopista Fernao Dias (sureste), en Sao Paulo, Brasil. 🚗 El pesado puente colapsó sobre la calzada, aplastando a varios vehículos a su paso. Esto… pic.twitter.com/i3Rqn9BEHp — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 18, 2026

Según información publicada por g1, las dos personas que murieron eran un matrimonio que viajaba dentro del vehículo particular. Ambos fallecieron en el lugar como consecuencia del fuerte impacto que aplastó el habitáculo. Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico. De acuerdo con la PRF, sus lesiones inicialmente fueron calificadas como leves.

Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender la situación, retirar los restos de la estructura y verificar las condiciones de seguridad de la carretera. Imágenes de una cámara de seguridad, posteriormente difundidas en redes sociales, registraron el instante en que el vehículo transportado sobre el remolque chocó contra la pasarela.

En la grabación se observa cómo la estructura de concreto recibe el impacto y posteriormente se parte, antes de caer sobre la autopista. El accidente provocó el cierre de la Fernão Dias en ambos sentidos, mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores de rescate y remoción de los escombros.

Las autoridades reportaron importantes congestiones vehiculares, con filas que llegaron aproximadamente a ocho kilómetros en dirección a São Paulo y tres kilómetros hacia Minas Gerais. Antes de reabrir completamente la carretera, los equipos debían retirar los elementos que quedaron sobre la calzada y demoler las partes de la estructura que representaban riesgo de nuevos desprendimientos.

La tragedia ocurrió en una jornada marcada por otro grave accidente de tránsito en Brasil. En el estado de Paraná, al menos 21 personas murieron y cuatro resultaron heridas después de que un autobús y un camión chocaran frontalmente en la carretera BR-373, a la altura del municipio de Imbituva.

Según los primeros reportes citados por medios locales y la Policía Federal de Carreteras, el camión habría invadido el carril contrario y terminó impactando contra el autobús.

(Lea también: Ciudadana española murió luego de emergencia en el parque Tayrona: estuvo en un naufragio)

El vehículo de transporte pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y llevaba pacientes que se dirigían hacia centros médicos de la región.

La concesionaria Via Araucária informó que la carretera permanecía cerrada mientras se desarrollaban las labores de emergencia, situación que también generó congestión vehicular.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.