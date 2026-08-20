Cuando ocurre un terremoto u otra emergencia, tener a la mano los documentos de identidad, información médica y números de contacto puede ser tan importante como contar con agua, alimentos o un botiquín.

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Por eso existe una recomendación que complementa el tradicional kit de emergencia: preparar una especie de “mochila digital” con información crítica guardada en el celular y, como respaldo, en otro dispositivo.

La idea es sencilla: reunir previamente aquellos documentos y datos que podrían necesitarse para identificación, atención médica, contacto con familiares o trámites durante una emergencia.

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Y hay un detalle importante: parte de esa información debería quedar disponible sin conexión a internet, porque una emergencia puede afectar las redes móviles o dificultar el acceso a servicios digitales.

🎒📱 ¿Ya tienes tu mochila digital para una emergencia? Así como preparamos un kit físico, también podemos tener un respaldo digital seguro con información vital: documentos, datos médicos y contactos de emergencia. Y un power bank cargado puede mantenerla disponible cuando no… pic.twitter.com/7iesnXAkYg — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 20, 2026

¿Qué debería tener una mochila digital en caso de emergencias?

El primer paso es reunir copias digitales de los documentos que pueden ser difíciles de recuperar en medio de una emergencia.

Entre la información que se recomienda guardar están:

Cédula de ciudadanía.

Pasaporte.

Licencia de conducción.

Escrituras o contratos de arrendamiento.

Pólizas de seguros médicos, de vida y de hogar.

Historial o información clínica relevante.

Fórmulas y recetas médicas vigentes.

Tipo de sangre de los integrantes de la familia.

Información sobre enfermedades crónicas.

Alergias graves.

Esquemas de vacunación.

Contactos familiares y personas de confianza.

Números de emergencia locales y nacionales.

La recomendación es que los documentos estén escaneados con buena calidad y organizados de manera que puedan encontrarse rápidamente.

La información médica puede ser especialmente importante

En una situación de emergencia, los datos de salud pueden ayudar a que familiares o personal de atención tengan información relevante sobre una persona.

Por eso, dentro de esta mochila digital se puede incluir un documento con información como tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas y medicamentos o tratamientos vigentes.

También es conveniente guardar copias de las recetas médicas que puedan necesitarse. La clave está en que estos datos estén previamente organizados y disponibles en el dispositivo, sin tener que depender de una búsqueda en internet en medio de la emergencia.

Guarde los contactos aunque no tenga internet

Otro elemento importante son los contactos de emergencia.

Además de familiares y personas cercanas, se pueden almacenar previamente los números de organismos de atención para tenerlos disponibles en el teléfono.

El listado suministrado incluye:

Cruz Roja: 132.

132. Defensa Civil: 144.

144. Bomberos: 119.

119. Policía: 123.

123. Gaula: 165.

Lo recomendable es guardar estos números directamente en el teléfono o en una nota que pueda consultarse sin conexión.

¿Dónde guardar la información?

Una de las recomendaciones es no depender de un único lugar.

La información puede mantenerse en la memoria del celular y tener una copia adicional en una memoria USB cifrada, guardada dentro del kit físico de emergencia.

También puede existir una copia en la nube, pero la recomendación es no depender exclusivamente de ella, precisamente porque una emergencia puede provocar problemas de conectividad.

Para facilitar la consulta, los documentos pueden convertirse a PDF, un formato que permite abrirlos en diferentes dispositivos.

No olvide la batería del celular

Toda esta información pierde utilidad si el teléfono se queda sin batería.

Por eso, la mochila digital también necesita un respaldo físico: un power bank de al menos 10.000 mAh, completamente cargado, junto con los cables necesarios para cargar los dispositivos de la familia.

La batería externa y la memoria USB pueden mantenerse protegidas dentro de fundas herméticas, para reducir el riesgo de que resulten inutilizadas por agua u otros elementos.

La seguridad de los datos también importa

Hay información especialmente sensible dentro de esta mochila: documentos de identidad, pólizas y datos médicos.

Por eso, las carpetas o archivos que contengan información personal deberían estar protegidos mediante contraseña o cifrado, aprovechando las herramientas de seguridad disponibles en el celular o dispositivo utilizado.

La idea no es acumular documentos sin organización, sino preparar con anticipación una carpeta de fácil acceso con la información que realmente podría necesitarse.

Así, la “mochila digital” funciona como complemento del kit de emergencia físico: mientras la mochila tradicional reúne elementos para atender las necesidades básicas, el respaldo digital protege información que puede resultar fundamental durante la identificación, atención médica y comunicación en una crisis.

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