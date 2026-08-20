Por: Noticiero 90 minutos

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Las familias que resultaron afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali han comenzado a ser visitadas por equipos especializados de la Alcaldía, quienes adelantan el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE). Este proceso es fundamental ya que permite a las autoridades identificar de forma precisa las condiciones actuales de los hogares y cuantificar los daños ocasionados por la emergencia, como lo ha explicado la Administración Distrital. El diligenciamiento del RUFE constituye la base para una respuesta organizada y dirigida a las necesidades reales de las comunidades impactadas.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Cali, este registro se realiza mediante visitas presenciales en cada sector donde existen reportes de afectación. Los funcionarios autorizados se encargan de completar el formato físico oficial del RUFE, descartando así el uso de formularios virtuales, códigos QR o aplicaciones para este proceso. Es importante resaltar que esta caracterización no implica ningún costo para los ciudadanos; la Alcaldía ha advertido que nadie debe entregar dinero ni bienes a cambio de su inclusión en este registro.

El objetivo primordial del RUFE es recopilar información detallada sobre los daños sufridos por las viviendas y las condiciones de los integrantes de cada familia. Esta información, una vez digitalizada, se integra al Registro Único de Damnificados (RUD). Según ha informado la Alcaldía, esta base de datos es la guía principal para priorizar la atención, orientar los procesos de recuperación y definir las rutas de ayuda según las competencias de las entidades responsables.

Sin embargo, es clave que los hogares entiendan que al diligenciar el RUFE no se les garantiza automáticamente el acceso a dinero, subsidios de vivienda ni ayudas materiales. Más bien, el registro busca establecer un diagnóstico certero sobre el impacto del sismo, para que a partir de dicha caracterización las autoridades determinen los siguientes pasos y las posibles ayudas de acuerdo con las situaciones detectadas. Los equipos de la Alcaldía siguen avanzando en sectores priorizados, respondiendo a la magnitud y cantidad de reportes recibidos.

El RUFE resulta entonces un paso esencial en la atención de emergencias, pues permite a las autoridades construir una hoja de ruta precisa y transparente para orientar la recuperación y la reconstrucción post-sismo, de acuerdo con las líneas y procedimientos establecidos oficialmente.

¿Qué es el RUFE y para qué sirve tras el sismo en Cali?

El Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) es un instrumento que utiliza la Alcaldía de Cali para identificar y recopilar información sobre las familias y viviendas afectadas tras una emergencia como el reciente sismo. Su finalidad es caracterizar a los hogares, cuantificar daños y orientar la respuesta institucional, generando así una base que permite priorizar la atención de acuerdo con las necesidades reales detectadas en cada caso.

¿Diligenciar el RUFE garantiza recibir ayudas de la Alcaldía de Cali?

No necesariamente. Diligenciar el RUFE ayuda a identificar a las familias afectadas y documentar sus necesidades, pero no implica automáticamente recibir ayudas económicas o materiales. La inclusión en el registro sirve para que las autoridades puedan seleccionar a quiénes y cómo apoyar posteriormente, según el diagnóstico realizado y los criterios definidos por cada entidad responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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