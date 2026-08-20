Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Más de 300 toneladas de ayudas humanitarias ya se han entregado a las comunidades del Valle del Cauca afectadas por el reciente sismo, lo que marca el fin de la fase de atención inmediata y el inicio de un nuevo reto: la reconstrucción. De acuerdo con información oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, se puso en marcha la campaña ‘El Valle lo reconstruimos juntos’, cuyo propósito es reunir esfuerzos de ciudadanos, empresas, organizaciones sociales y cooperación internacional para apoyar a los municipios más afectados en la recuperación de viviendas e infraestructura esencial.

Sigue a PULZO en Discover

Karen Rada, secretaria de Desarrollo Social del departamento, explicó que la respuesta inicial consiguió atender a poblaciones especialmente vulnerables, incluidos niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores y demás comunidades que sufrieron el impacto directo del desastre natural. De acuerdo con Rada, el reto principal a partir de este momento no solo se limita a la reconstrucción física, sino también a la restauración del tejido social que resultó afectado. La funcionaria resaltó la importancia de que la solidaridad, notable desde los primeros momentos de la emergencia, se mantenga durante toda la etapa de recuperación.

La Gobernación hizo énfasis en que la campaña vigente requiere tanto insumos materiales como la participación de voluntarios dispuestos a brindar acompañamiento y liderazgo en los procesos comunitarios. Según explicó Rada, el punto de acopio central está ubicado en las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, en la Carrera 1 No. 26-85, en la ciudad de Cali, donde se reciben donaciones para atender a quienes perdieron sus hogares o bienes básicos tras el sismo.

En las declaraciones recogidas en el informe, la secretaria invitó a la comunidad a unirse al esfuerzo, recordando que la reconstrucción exige colaboración constante. “Sabemos la importancia del calor humano, de la voluntad, del liderazgo de todo”, manifestó Rada, reiterando que este camino debe recorrerse con la participación activa de todos los vallecaucanos y quienes deseen aportar.

La campaña ‘El Valle lo reconstruimos juntos’ continuará recibiendo aportes destinados a hogares y sectores que buscan retomar sus actividades. Según la Gobernación del Valle, tras superar las necesidades urgentes, el siguiente paso es fortalecer la recuperación integral de las zonas más afectadas y restaurar las condiciones necesarias para la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar a la campaña de reconstrucción en el Valle del Cauca tras el sismo?

Para contribuir con la campaña ‘El Valle lo reconstruimos juntos’, usted puede llevar materiales e insumos a las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, en la Carrera 1 No. 26-85 de Cali. Se requieren donaciones, pero también apoyo voluntario para acompañar y trabajar junto a las comunidades, como lo destacó la Gobernación del Valle del Cauca.

¿Dónde se reciben las donaciones para afectados por el sismo en el Valle del Cauca?

La Gobernación del Valle del Cauca habilitó como principal punto de acopio las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, ubicadas en la Carrera 1 No. 26-85, en Cali. Allí se reciben materiales y ayudas destinadas a personas y familias que resultaron afectadas por el sismo reciente en la región.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.