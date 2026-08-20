Una vela encendida desde hogares, iglesias y comunidades será el símbolo con el que Cali y el Valle del Cauca rendirán homenaje a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026.

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La convocatoria fue realizada por la Alcaldía de Cali y contempla un acto de memoria y acompañamiento para las familias afectadas por la emergencia.

La invitación es para este viernes 21 de agosto, a las 7:00 de la noche, momento en el que ciudadanos podrán encender una vela desde el lugar donde se encuentren.

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La iniciativa busca que el homenaje se convierta en un acto colectivo, con la participación de hogares, iglesias y comunidades.

🕯️Desde los Comités de Libertad Religiosa de la Alcaldía de Cali y de @gobvalle, en articulación con la @Arqui_Cali y el sector religioso, nos unimos en un Encuentro Interreligioso para acompañar a las familias afectadas por el terremoto y enviar un mensaje de fe y fortaleza. pic.twitter.com/cZap1zVwr0 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 20, 2026

Un homenaje desde distintos lugares

La jornada está planteada como un espacio para recordar a las personas que murieron durante la emergencia y acompañar a quienes continúan afectados por las consecuencias del terremoto.

El mensaje de la convocatoria resume el sentido del acto: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”.

La propuesta también está acompañada por el mensaje “Cali somos todos”, como una invitación a participar sin importar el lugar desde el que cada persona encienda la vela.

De acuerdo con la información suministrada, el encuentro cuenta con la participación del Comité de Libertad Religiosa, la Gobernación del Valle del Cauca y la Arquidiócesis, además de la Alcaldía de Cali.

La actividad busca ofrecer un momento de memoria, unión y esperanza para las comunidades que han vivido las consecuencias del terremoto.

¿Cuándo será el homenaje por las víctimas del terremoto en Cali?

Fecha: viernes 21 de agosto de 2026.

viernes 21 de agosto de 2026. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: desde hogares, iglesias y comunidades.

desde hogares, iglesias y comunidades. Símbolo: una vela encendida en memoria de las víctimas.

La invitación llega mientras Cali y el Valle del Cauca continúan atendiendo las consecuencias del terremoto, que dejó familias afectadas y una emergencia que todavía concentra la atención de las autoridades.

La jornada, más que un evento presencial en un único punto, busca que una misma luz se multiplique por distintos lugares de la ciudad y el departamento como gesto de solidaridad con las víctimas y sus familias.

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