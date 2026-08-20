Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali continúa enfrentando las consecuencias del reciente terremoto, de acuerdo con el nuevo balance oficial presentado por la Alcaldía con corte a las 10:00 a. m. de este 20 de agosto. El reporte confirma que la emergencia ha cobrado la vida de 147 personas, mientras que 1.657 han resultado heridas. En cuanto a los esfuerzos de rescate, se han logrado salvar a 88 personas entre los escombros, demostrando la intensidad y urgencia de las labores desplegadas por las fuerzas de emergencia en la capital del Valle del Cauca.

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Frente a la difícil situación de las víctimas mortales, las autoridades han logrado entregar 139 cuerpos a sus familias, permitiendo que estas puedan avanzar en los procesos de duelo y despedida. Adicionalmente, el tema de los desaparecidos continúa siendo preocupante, aunque las bases de datos oficiales han sido depuradas en los últimos días. Según la Alcaldía de Cali, el número de personas no localizadas bajó a 47, tras cruces de información con entidades de salud, Medicina Legal y los familiares que han reportado casos. Este registro seguirá ajustándose conforme se avance en las labores de verificación y cotejo de datos, reflejando un panorama que todavía puede cambiar en las próximas horas.

La infraestructura de Cali también ha sufrido daños severos. Hasta la fecha, se han procesado 8.030 reportes ciudadanos sobre afectaciones, de los cuales se han verificado 998 edificios. Dentro de estos, 24 construcciones han colapsado por completo, 177 presentan colapsos parciales y 221 registran daños estructurales. Las consecuencias materiales se evidencian también en las 33.320 toneladas de escombros retiradas hasta este momento, según lo informado por la Alcaldía.

Para atender la emergencia, existen 1.234 personas activas en diferentes labores, incluyendo el levantamiento del Registro Único de Formación de Emergencia (RUFE), evaluación estructural, remoción de escombros, entrega de ayuda humanitaria y supervisión de alojamientos temporales. Además, se han realizado 14.937 evaluaciones de daños y necesidades a través del sistema RUFE, lo que permite orientar mejor la gestión de la crisis.

Durante estas tareas de rescate, también se reporta el salvamento de 181 animales, indicando una atención integral a las vidas afectadas. El frente de búsqueda de víctimas, liderado por Bomberos Cali, cuenta con el respaldo de equipos especializados del Ejército, la Policía y la Armada, enfocándose en hallar supervivientes y brindar apoyo a los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos edificios fueron afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Cali, hasta el momento se han procesado 8.030 reportes ciudadanos sobre afectaciones en edificaciones, verificando 998 casos. De estos, 24 sufrieron colapsos totales, 177 tuvieron colapso parcial y 221 presentan daños estructurales.

¿Qué acciones está tomando la Alcaldía de Cali para atender la emergencia del terremoto?

La Alcaldía ha desplegado 1.234 personas en diferentes tareas como evaluación de daños con el sistema RUFE, levantamiento de escombros, distribución de ayuda humanitaria y asistencia en alojamientos temporales. Además, se mantiene un frente de búsqueda de víctimas y se priorizan acciones para actualizar la información de personas desaparecidas y entregas a las familias afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.