Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali emitió un nuevo balance sobre la emergencia desencadenada por el reciente terremoto, con cifras actualizadas hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto. Según el reporte oficial, 147 personas han perdido la vida, 1.657 resultaron heridas y 88 fueron rescatadas de entre los escombros tras la catástrofe. Asimismo, las autoridades confirmaron que 139 cuerpos ya han sido entregados a sus familias, lo que refleja la magnitud de la tragedia que vive la capital vallecaucana en estos días. Esta información fue publicada directamente por la Alcaldía de Cali.

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Respecto a los desaparecidos, el informe precisa que la ciudad registra 47 casos en este estado. Las autoridades locales señalaron que se está en pleno proceso de validación y depuración de estos registros, realizando cruces de información con entidades de salud, Medicina Legal y familias que reportaron extravíos. Esta actualización constante del listado busca garantizar precisión, y por eso la cifra bajó de los 56 inicialmente reportados a los 47 actuales. El número, según la Alcaldía, seguirá modificándose a medida que avancen las labores de verificación.

La infraestructura urbana también sufrió considerables afectaciones. Hasta el momento, los entes de control han recibido 8.030 reportes ciudadanos sobre daños en edificaciones y han verificado la situación de 998 espacios. De acuerdo con los datos, 24 de estos edificios presentan colapso total, 177 tienen colapso parcial y 221 muestran daños estructurales considerables.

En cuanto a la recuperación, ya se han retirado 33.320 toneladas de escombros de diferentes zonas críticas. Además, se han realizado 14.937 evaluaciones de daños y necesidades, empleando el RUFE (Registro Único de Factores de Emergencia), como mecanismo oficial para identificar necesidades urgentes. Para estas tareas se mantienen activas 1.234 personas, entre funcionarios y voluntarios, encargados de recolectar escombros, realizar evaluaciones estructurales, distribuir ayuda humanitaria y atender a quienes se encuentran en alojamientos temporales tras perder sus viviendas.

Un aspecto relevante del balance es el rescate de 181 animales durante la atención de la emergencia, un dato que resalta el esfuerzo de los equipos de rescate por proteger la vida, no solo de personas, sino también de mascotas y animales afectados. Paralelamente, continúa activo un equipo de búsqueda de víctimas guiado por Bomberos Cali, con respaldo de grupos especializados de búsqueda y rescate del Ejército, la Policía y la Armada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas desaparecidas hay actualmente en Cali tras el terremoto?

De acuerdo con la información más reciente de la Alcaldía de Cali, hasta la mañana del 20 de agosto, la ciudad registra 47 personas desaparecidas. Esta cifra se ajustó luego de validar datos con entidades de salud, Medicina Legal y familias, y seguirá actualizándose a medida que continúan las investigaciones y cruces de datos.

¿Qué es el RUFE y cómo se utiliza en emergencias como el terremoto en Cali?

El RUFE, o Registro Único de Factores de Emergencia, es una herramienta oficial utilizada por las autoridades para evaluar daños y necesidades durante una emergencia. En el contexto del terremoto en Cali, permitió identificar y priorizar necesidades urgentes en infraestructura y ciudadanía, haciendo más eficiente la labor de atención y reconstrucción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.