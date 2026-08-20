Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes a las 7:00 de la noche, la ciudad de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca serán testigos de un homenaje colectivo en memoria de las personas que perdieron la vida durante el reciente terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la convocatoria impulsada por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, la iniciativa busca que la ciudadanía encienda una vela desde cualquier lugar donde se encuentre, como símbolo de solidaridad y de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles tras la tragedia.

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La actividad, denominada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, ha sido presentada no solo como un acto simbólico, sino también como una oportunidad de encuentro espiritual y colectivo. En esta jornada, la invitación es a acompañar a las familias afectadas, recordando a quienes ya no están presentes. El mensaje central que se pretende transmitir con la actividad puede resumirse en una de las frases que acompañan la convocatoria: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, expresión que resalta la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y de acompañar el proceso de duelo de toda la comunidad.

El homenaje pretende visibilizar el sufrimiento de las familias y unir a las personas en un solo propósito: brindar apoyo desde la distancia. Según la información divulgada, no importa el lugar en el que se encuentre cada ciudadano; el sencillo acto de encender una vela a la misma hora equivale a establecer un vínculo emocional y de solidaridad con los afectados. La jornada también se acompaña de otro mensaje sugestivo: “Cali somos todos”, subrayando la idea de pertenencia y responsabilidad compartida ante la adversidad que atraviesa la región.

Ambas entidades gubernamentales han reiterado la invitación a que toda la ciudadanía participe y rinda este homenaje de manera privada, ya sea en sus casas, en sus sitios de trabajo o en lugares públicos. Con este acto, se busca no solo honrar la memoria de los fallecidos, sino también unir a los habitantes de Cali y del Valle en una manifestación de resiliencia y empatía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se realiza el “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” tras el terremoto?

El “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” surge como una iniciativa para honrar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto y enviar un mensaje de solidaridad a quienes resultaron afectados. La jornada busca unir a la comunidad en una manifestación simbólica de duelo y apoyo, enfatizando la importancia de la memoria y la esperanza en tiempos difíciles.

¿Cómo participar en el homenaje con velas por las víctimas del terremoto en Cali?

Para participar, la invitación es a encender una vela este viernes a las 7:00 de la noche, desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Este gesto sencillo simboliza el acompañamiento y la empatía hacia las familias afectadas, permitiendo que la solidaridad se exprese sin importar la distancia física.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.