Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Alcaldía de Cali entregó un reporte actualizado sobre las consecuencias del reciente terremoto que afectó a la ciudad, con corte a las 10:00 a. m. del 20 de agosto. Según este balance oficial, se confirmó que 147 personas perdieron la vida debido a la emergencia, mientras que 1.657 resultaron heridas y 88 han sido rescatadas. Además, se informó que 139 cuerpos han sido entregados a sus familias, evidenciando la evolución del proceso de identificación y entrega de víctimas fatales a los allegados, de acuerdo con datos recopilados por la alcaldía local.

Sigue a PULZO en Discover

En relación con el número de personas desaparecidas, la cifra fue ajustada a 47 casos. Las autoridades precisaron que esta depuración de datos se realizó a partir del cruce de información con entidades de salud, Medicina Legal y con las familias que registraron las denuncias. Por este motivo, la cifra descendió respecto al dato previo de 56 desaparecidos y se advirtió que el conteo puede seguir modificándose a medida que avance la verificación oficial.

El impacto del terremoto en la infraestructura de Cali ha sido significativo. Las autoridades municipales informaron que hasta la fecha se recibieron 8.030 reportes ciudadanos de afectaciones en edificaciones. Posteriormente, 998 construcciones fueron verificadas, de las cuales 24 presentaron colapso total, 177 colapso parcial y 221 evidenciaron daños estructurales. Como parte de la recuperación, se logró retirar 33.320 toneladas de escombros y se identificaron 14.937 necesidades luego de aplicar RUFE, que corresponde al Registro Único de Damnificados en Emergencias.

En la gestión de la emergencia, 1.234 personas se mantienen activas en tareas de evaluación de daños, recolección de escombros, entrega de ayuda humanitaria y atención en alojamientos temporales. A esto se suma el rescate de 181 animales, un dato reportado dentro del balance de atención. Actualmente, persiste un frente de búsqueda de víctimas dirigido por Bomberos Cali, junto a grupos especializados de búsqueda y rescate del Ejército, la Policía y la Armada, quienes trabajan de manera coordinada en la localización de personas atrapadas y en la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía.

¿Cuántas edificaciones de Cali resultaron afectadas por el terremoto?

De acuerdo con el más reciente informe de la Alcaldía de Cali, 8.030 reportes ciudadanos de afectaciones en edificaciones fueron recibidos, con 998 construcciones verificadas. Entre estas, 24 sufrieron colapso total, 177 colapso parcial y 221 presentaron daños estructurales, demostrando el alto impacto del sismo en la infraestructura urbana.

¿Qué acciones están realizando las autoridades para la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto en Cali?

Actualmente, las labores de búsqueda de víctimas son lideradas por Bomberos Cali, con la colaboración de grupos especializados del Ejército, la Policía y la Armada. Además, las autoridades realizan un proceso de validación y depuración de registros de desaparecidos, cruzando información con entidades de salud, Medicina Legal y familiares, con el objetivo de consolidar un balance certero y actualizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.