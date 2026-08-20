Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Alcaldía de Cali entregó el más reciente informe sobre la emergencia ocasionada por el terremoto, con corte a las 10:00 a. m. de este 20 de agosto. De acuerdo con el reporte oficial divulgado por las autoridades, el saldo hasta el momento es de 147 personas fallecidas, 1.657 heridas y 88 rescatadas con vida. Las cifras reflejan la magnitud de la tragedia vivida por la ciudad, mientras que 139 cuerpos ya han sido entregados a sus familias para los procesos funerarios correspondientes.

Sigue a PULZO en Discover

En lo relacionado con las personas desaparecidas, la Alcaldía señaló que la cifra actual es de 47 casos. Las autoridades explicaron que este número corresponde a un proceso de validación y depuración, en el que cruza información con entidades de salud, Medicina Legal y las familias que reportaron desapariciones. Este trabajo de verificación ha permitido ajustar los datos, por lo que el número de desaparecidos pasó de 56 a 47 y podría seguir modificándose conforme continúen los respectivos cruces de información y consultas con los afectados.

Además del impacto en vidas humanas, la emergencia ha tenido un fuerte efecto sobre la infraestructura de Cali. Según el balance municipal, hasta ahora se han recibido 8.030 reportes ciudadanos sobre afectaciones en edificaciones. Tras la verificación de 998 construcciones, se identificó que 24 edificaciones colapsaron completamente, 177 presentan colapso parcial y 221 tienen daños estructurales.

Frente a la recuperación de la ciudad, el reporte indica que han sido retiradas 33.320 toneladas de escombros, mientras que se han realizado 14.937 evaluaciones de daños y necesidades a través de RUFE, una herramienta para el registro y evaluación de emergencias. Para estas labores, la Alcaldía cuenta con 1.234 personas activas en diferentes líneas de atención, abarcando desde la evaluación estructural, recolección de escombros, distribución de ayuda humanitaria hasta la gestión de alojamientos temporales para damnificados.

En el proceso de rescate, se destaca también la protección animal, con 181 animales salvados durante la emergencia. Las labores de búsqueda de víctimas siguen, coordinadas por Bomberos Cali y con respaldo de equipos especializados del Ejército, la Policía y la Armada, quienes se mantienen en la operación para encontrar más sobrevivientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance oficial de afectados por el terremoto en Cali a 20 de agosto?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, hasta el 20 de agosto a las 10:00 a. m. se reportan 147 fallecidos, 1.657 heridos y 88 personas rescatadas. Además, 47 personas se encuentran desaparecidas y 139 cuerpos han sido entregados a sus familias, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales en su último balance oficial.

¿Cuántas edificaciones de Cali resultaron afectadas tras el terremoto?

Según datos del municipio, se han recibido 8.030 reportes ciudadanos sobre edificaciones afectadas. Tras la verificación de 998 inmuebles, se identifica que 24 colapsaron parcialmente o de manera total y 221 presentan daños estructurales, reflejando el impacto del terremoto en la infraestructura urbana de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.