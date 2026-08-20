Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali entregó un balance actualizado sobre la emergencia ocasionada por el terremoto, reportando que hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto, 147 personas habían perdido la vida. Según el informe oficial, 1.657 ciudadanos resultaron heridos y, en una muestra de las labores de rescate, 88 personas fueron salvadas por los equipos de emergencia. Además, se informó que 139 cuerpos ya fueron entregados a sus respectivas familias, lo que refleja el trabajo de coordinación entre las entidades y los allegados de las víctimas, tal como reportó la Alcaldía.

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En relación con las personas desaparecidas, se especificó que la cifra bajó a 47 casos después de realizar procesos de validación y depuración de los registros recopilados con entidades de salud, Medicina Legal y las familias afectadas. El número de desaparecidos ha venido disminuyendo, pues inicialmente se reportaron 56 casos, pero se actualizó tras el cruce de información. Las autoridades advirtieron que estos datos continuarán variando conforme avancen las verificaciones, lo que sugiere un esfuerzo de transparencia y rigurosidad en el manejo de la información oficial.

El terremoto ha dejado también un impacto significativo en la infraestructura de la ciudad. Se han reportado 8.030 casos de afectaciones en edificaciones, de los cuales las autoridades han verificado 998 construcciones. De estas, 24 han presentado colapso total, 177 colapso parcial y 221 se encuentran con daños estructurales. Estas cifras evidencian la magnitud de la emergencia y el desafío en la recuperación urbana. En respuesta a esta situación, los equipos de emergencia han retirado 33.320 toneladas de escombros y han detectado 14.937 necesidades a través de RUFE (Registro Único de Damnificados y Evaluación). Actualmente, hay 1.234 personas activas en las diferentes actividades de atención, incluyendo la evaluación de estructuras, recogida de escombros, entrega de ayuda humanitaria y supervisión en alojamientos temporales, según datos suministrados por la Alcaldía.

En la dimensión animal, la emergencia también exigió la acción de los socorristas, quienes han rescatado a 181 animales. La búsqueda de víctimas continúa liderada por Bomberos Cali y apoyada por grupos de búsqueda y rescate del Ejército, la Policía y la Armada, todos comprometidos con salvar vidas y atender la crisis desde distintos frentes.

¿Cuáles fueron los daños estructurales reportados tras el terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali detalló que, tras la emergencia, se recibieron 8.030 reportes ciudadanos sobre edificaciones afectadas. De las 998 edificaciones verificadas oficialmente, 24 presentaron colapso total, 177 colapso parcial y 221 sufrieron daños estructurales, lo que refleja tanto la gravedad del terremoto como la amplitud de la labor de recuperación y evaluación por parte de las entidades de emergencia.

¿Qué acciones de búsqueda y rescate se están realizando en Cali después del terremoto?

Según lo indicado por las autoridades, continúa activo un frente de búsqueda de víctimas liderado por Bomberos Cali, con la participación de grupos de búsqueda y rescate del Ejército, la Policía y la Armada. Estas acciones incluyen rescates de personas y animales, además de la verificación, remoción de escombros y evaluación de estructuras en las zonas más afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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