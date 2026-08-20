Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto registrado en la ciudad, con corte a las 10:00 a. m. del 20 de agosto. Según el reporte oficial, citado por el noticiero 90 Minutos, el número de personas fallecidas asciende a 147, mientras que se han reportado 1.657 personas heridas y 88 personas rescatadas de entre los escombros o estructuras colapsadas. Del total de víctimas mortales, 139 ya han sido entregadas a sus familias, lo cual evidencia el avance en el proceso de identificación y acompañamiento a los afectados.

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En cuanto a las personas desaparecidas, el balance entregado por la Alcaldía de Cali indica que existen 47 casos activos. Las autoridades han señalado que esta cifra responde a un proceso minucioso de validación y depuración, en el que se cruza información de entidades de salud, Medicina Legal y las familias que han reportado desapariciones. Esta comparación ha permitido reducir el número de desaparecidos inicial, que fue de 56, a los 47 casos actuales. A medida que avanza la verificación y los registros se consoliden, esta cifra podría seguir variando.

El impacto del sismo no solo se refleja en la cifra de víctimas y desaparecidos, sino también en el estado de la infraestructura urbana. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento se han recibido 8.030 reportes ciudadanos relacionados con daños en edificaciones. Las verificaciones sobre el terreno alcanzan ya 998 edificaciones revisadas; de estas, 24 muestran colapso total, 177 presentan colapso parcial y otras 221 evidencian daños estructurales significativos.

Las labores de administración y recuperación de la emergencia han sido intensas. El balance indica que se han retirado 33.320 toneladas de escombros. Además, se han realizado 14.937 evaluaciones de daños y necesidades a través del Registro Único de Damnificados y Evaluación, conocido como RUFE. En estas actividades participan 1.234 personas distribuidas en líneas de atención, evaluaciones estructurales, retiro de escombros, distribución de ayuda humanitaria y atención en alojamientos temporales, según la Alcaldía de Cali.

Por otro lado, la atención a los animales también ha sido prioritaria, con el rescate de 181 ejemplares durante la emergencia. Aún continúa activo un frente de búsqueda y rescate, liderado por Bomberos Cali y apoyado por grupos especializados del Ejército, la Policía y la Armada, en busca de posibles víctimas entre los escombros.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto en Cali según el último reporte?

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Cali y citada por Noticiero 90 Minutos, el saldo de la emergencia es de 147 personas fallecidas, 1.657 heridas y 47 desaparecidas, además de 88 personas rescatadas y 139 cuerpos entregados a sus familias.

¿Qué daños estructurales dejó el terremoto en Cali y cuántas edificaciones fueron verificadas?

Hasta el corte informado, las autoridades han procesado 8.030 reportes ciudadanos y han verificado 998 edificaciones: 24 presentan colapso total, 177 colapso parcial y 221 daños estructurales, según el reporte oficial de la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.