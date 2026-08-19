Después de tres días de búsqueda intensa en el embalse de Tominé, autoridades hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Sandy Astrid Serene Ruiz, ciudadana del municipio de Guatavita, Cundinamarca. El hallazgo fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Armada Nacional y varios cuerpos de bomberos del departamento.

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El alcalde de Guatavita encabezó la rueda de prensa en la que se anunció el desenlace del caso. “Con profundo dolor quiero informar a toda nuestra comunidad y a la opinión pública que después de un gran trabajo de búsqueda logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana, hija de Guatavita. Queremos extender un abrazo de solidaridad, de condolencia, a toda su familia, a todos sus seres queridos”, manifestó el mandatario local durante el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con el comandante de bomberos Mateo, encargado del incidente, los equipos técnicos identificaron tres puntos de interés desde el inicio de las labores. “En el inicio de operaciones, mediante equipos técnicos se lograron evidenciar 3 puntos, los cuales 2 de ellos el día de ayer fueron descartados. Iniciando el día de hoy, verificamos el tercer punto donde desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida de la ciudadana del municipio de Guatavita», detalló.

La Armada Nacional tuvo un papel determinante en el desenlace. El jefe Rodríguez explicó que se ejecutaron nueve inmersiones en trabajo mancomunado entre los buzos de la institución y los de Bomberos Cundinamarca. “Se logró la ubicación de la embarcación sumergida en el embalse de Tominé. Y a través de la inspección minuciosa de esta embarcación, nuestros buzos lograron la recuperación del cuerpo de la persona que estábamos buscando”, afirmó el oficial.

#Cundinamarca | El alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, confirmó que fue hallado el cuerpo de Sandy Astrid Serene Ruiz en el embalse de Tominé, luego de que, al parecer, se presentara un accidente entre lanchas acuáticas en el Club Marina el pasado lunes 17 de agosto.… pic.twitter.com/nNZ7EeqV0M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

El cuerpo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso, según informó un oficial de la Policía Nacional presente en el operativo.

Además de los bomberos de Cundinamarca, en el operativo colaboraron las unidades de Chipaque, Mesitas del Colegio, Chocontá, Villapinzón y Sopó. Este último municipio aportó al teniente Héctor Hernando Pinzón Navarro como coordinador del Equipo Especializado de Salvamento y Recuperación Subacuática.

La Fiscalía General de la Nación tomó control del caso para adelantar el proceso investigativo correspondiente. El objetivo de esa indagación es esclarecer las condiciones exactas en las que ocurrió el incidente que terminó con la muerte de la mujer oriunda de Guatavita.

La primera hipótesis sobre la que trabajan las autoridades menciona un supuesto choque de lanchas que abría provocado que esta mujer cayera al agua. Sin embargo, hasta el momento no han hecho ninguna confirmación oficial.

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