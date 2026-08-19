Por: El Espectador

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) ha activado una intervención crucial tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Este sismo causó daños significativos, especialmente en municipios del Pacífico y del Eje Cafetero. Como entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda, la Ubpd puso en marcha sus recursos técnicos y científicos, utilizando drones equipados con cámaras térmicas y sistemas de posicionamiento global (GNSS, por sus siglas en inglés), tecnología que facilita el acceso a zonas remotas, la identificación de puntos con presencia de calor y la recolección de información valiosa para las tareas de rescate y búsqueda.

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De acuerdo con la información publicada en El Espectador, la Ubpd habilitó líneas telefónicas y otros canales de contacto para recibir reportes de personas desaparecidas tras el terremoto. Desde el 11 de agosto, la entidad integró el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU), instancia de coordinación interinstitucional que lidera la respuesta institucional ante la emergencia. Hasta el momento, la Ubpd ha recibido un total de 159 solicitudes relacionadas con la desaparición de personas, datos que se encuentran en etapa de consolidación como parte de la respuesta humanitaria.

El trabajo de la Ubpd también incluye la vigilancia y evaluación de cementerios y sitios de interés forense en territorio nacional. Desde el mismo día del sismo, la entidad inició la evaluación de siete cementerios ubicados en los departamentos de Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Solo se registraron afectaciones en el cementerio de Roldanillo (Valle del Cauca), donde la institución desplegó un equipo forense para proteger los contenedores y elementos de importancia, buscando preservar la evidencia clave para la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

Según el balance presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto ha dejado hasta ahora 312 personas fallecidas, 4.611 heridas, 290 desaparecidas y cerca de 294.278 personas afectadas, distribuidas en 15 departamentos y 470 municipios. Tanto la gestión de la Ubpd como el reporte de la Ungrd reflejan la magnitud de la tragedia y la urgencia de dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) tras un terremoto?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) despliega su equipo técnico y científico para localizar a personas reportadas como desaparecidas, recurriendo a tecnologías avanzadas como drones con cámaras térmicas y GNSS. Así puede acceder a áreas de difícil acceso, recopilar datos clave, recibir reportes a través de líneas telefónicas y coordinar esfuerzos en el Puesto de Mando Unificado Nacional.

¿Qué criterios utiliza la Ubpd para la protección de cementerios en emergencias?

De acuerdo con la información, la Ubpd evalúa los cementerios ubicados en zonas afectadas para identificar daños y proteger elementos de valor forense, especialmente cuando se identifican sitios de interés vinculados a la búsqueda de desaparecidos. Solo cuando hay afectaciones, como en el cementerio de Roldanillo, la entidad interviene enviando equipos forenses especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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