Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Mario Alberto Zapata Verdier y su esposa, Brenda Eloísa Flores Reyes, emprendieron un viaje desde México hasta la zona cafetera de Colombia para celebrar su aniversario y disfrutar unas vacaciones en pareja. Llegaron el 6 de agosto desde Monterrey, Nuevo León, primero a Bogotá y luego a Pereira, con la ilusión de recorrer nuevos lugares y compartir momentos de descanso. Sin embargo, su experiencia se tornó trágica cuando, durante su estadía en la habitación 105 del Hotel Dibeni, ubicado en la carrera 8 con calle 15 de Pereira, un fuerte terremoto sacudió la ciudad, provocando el colapso de la estructura donde se alojaban.

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El sismo sorprendió a Mario y Brenda en el interior del hotel, y desde ese momento sus familiares en México perdieron todo contacto con ellos. El último intercambio con su familia ocurrió la mañana del desastre, cuando Mario llamó a su hija, Mariela Zapata, a las 7:16, para conversar sobre los vuelos de regreso. Justo después de esa conversación, Mariela supo del terremoto a través de las redes sociales e intentó contactar sin éxito a sus padres. Según información publicada por RCN Noticias, la hija los registró en bases de datos de desaparecidos como Colombia Te Busca y la Cruz Roja, además de comunicarse con la Embajada de México en Colombia, pero no logró obtener noticias concretas sobre su paradero.

La esperanza movilizó a la familia, que decidió viajar desde México a Colombia para seguir de cerca las operaciones de rescate. Mientras tanto, los organismos de socorro de Pereira trabajaron durante siete días removiendo escombros y buscando sobrevivientes en el Hotel Dibeni. Finalmente, en la noche del 16 de agosto, la búsqueda terminó con el hallazgo de los cuerpos sin vida de Mario y Brenda en la misma habitación donde se hospedaban.

La Policía Judicial realizó la inspección y los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Pereira, entidad que luego confirmó plenamente sus identidades y permitió su entrega a los familiares. Estos asumirán el traslado de los restos a México para sus exequias, según reportó El Diario. La tragedia de Mario y Brenda forma parte de un balance devastador: 97 personas han muerto en Pereira a causa del terremoto, cinco de ellas rescatadas de los escombros del Hotel Dibeni, y unas 250 permanecen reportadas como desaparecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto y cuántas siguen desaparecidas en Pereira tras el terremoto?

De acuerdo con cifras recogidas por El Diario, el terremoto ha causado la muerte de 97 personas en Pereira, mientras que alrededor de 250 habitantes permanecen reportados como desaparecidos. El Hotel Dibeni, donde ocurrió la tragedia de la pareja mexicana, fue uno de los lugares más afectados, con cinco personas fallecidas rescatadas de entre sus escombros.

¿Cómo fue la búsqueda de la pareja mexicana tras el terremoto en Pereira?

La búsqueda de Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes se extendió durante siete días, tiempo en el que sus familiares buscaron en hospitales, albergues y registros de desaparecidos tanto en Colombia Te Busca como en la Cruz Roja, e incluso viajaron desde México. El operativo de organismos de socorro concluyó con el hallazgo de los cuerpos entre los escombros del Hotel Dibeni, confirmando la tragedia reportada inicialmente en RCN Noticias y El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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