Por: El Espectador

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se enfrenta a una enorme tarea luego del terremoto de magnitud 7,4 que impactó a ciudades como Cali y Pereira el pasado 10 de agosto. Mientras la búsqueda de sobrevivientes continúa entre los escombros, los esfuerzos científicos se concentran en la identificación precisa y rápida de los cuerpos recuperados, así como en responder a la angustia de cientos de familias que buscan noticias de sus allegados desaparecidos. Según la última actualización del instituto, reportada este 19 de agosto, existen 262 personas sobre las cuales aún no se conoce su paradero, en medio de una emergencia humanitaria que ha requerido ajustes significativos en los procedimientos forenses tradicionales.

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De acuerdo con declaraciones del doctor Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses, dadas a El Espectador, la sede principal de Cali—la más afectada por la crisis—debió adaptar sus procesos habituales. En situaciones como esta, señala, el objetivo deja de ser la búsqueda de causas de muerte para enfocarse casi exclusivamente en lograr la identificación rápida de los cuerpos. Para ello, Medicina Legal emplea tres métodos fundamentales: huellas dactilares, carta dental y pruebas genéticas. La identificación por huellas suele ser el método más eficiente; en casos recientes, todos los cuerpos con este registro fueron identificados en cuestión de minutos. Sin embargo, los menores de siete años y los extranjeros presentan retos particulares que en ocasiones exigen análisis genéticos y cooperación internacional, como ocurrió con 11 víctimas de nacionalidad venezolana y una persona de Países Bajos identificada por carta dental.

El proceso de identificación se ha visto facilitado por la implementación de estrategias logísticas, como el traslado de muestras apoyado por la Fuerza Aérea y la adquisición de contenedores refrigerados para la adecuada conservación de los cuerpos sin necesidad de cremación o inhumación apresurada. Aunque apenas seis cuerpos esperan entrega, los avances en bancarización genética y la digitalización parcial de registros dentales siguen siendo tareas pendientes y necesarias para optimizar respuestas futuras.

En cuanto a los desaparecidos, la información debe ser rigurosamente depurada. Se han cruzado bases de datos y realizado entrevistas; parte de la cifra inicial de 4.000 desaparecidos se ha reducido ya que muchas personas han sido ubicadas, pero 262 casos permanecen sin resolverse. El seguimiento implica procesos gratuitos y accesibles de toma de muestras para cotejo genético, a disposición de cualquier familiar, y mantiene un registro actualizado y público para aliviar la incertidumbre y evitar especulaciones. El Instituto asegura que la búsqueda no cesa hasta el esclarecimiento de cada caso, aunque el plazo depende, en gran parte, de la capacidad logística y la coordinación entre distintas entidades municipales y nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la identificación de cuerpos tras un desastre natural en Colombia?

La identificación de cuerpos ante una tragedia como un terremoto se realiza principalmente mediante tres métodos: huellas dactilares, carta dental y análisis genético. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cotejo de huellas permite identificar rápidamente a la mayoría de víctimas que cuentan con registro en la Registraduría Nacional; en menores o extranjeros, se recurre a datos odontológicos o muestras de ADN, para lo cual es esencial tener acceso a registros o familiares que colaboren en el proceso.

¿Qué deben hacer los familiares de personas reportadas como desaparecidas tras el terremoto?

Las familias que aún no tienen noticias deben acercarse a cualquier sede de Medicina Legal, donde pueden entregar información y donar muestras genéticas para el proceso de identificación. También pueden hacerlo comunicándose a los números suministrados por la institución. El proceso es gratuito y no exige denuncia penal. Es fundamental reportar si el desaparecido ya fue ubicado, permitiendo así que los esfuerzos se centren en hallar a quienes realmente siguen sin ser encontrados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.