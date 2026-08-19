Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves, 20 de agosto, la Alcaldía de Cali aplicará su esquema de pico y placa solidario bajo la modalidad de restricción por placas pares o impares, en este caso dirigido a los vehículos con número par al final de su placa. De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la medida se extiende para los automóviles cuyas matrículas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, prohibiendo su circulación durante la jornada. La administración municipal enfatizó que los controles para garantizar que las normas se acaten serán reforzados por las autoridades de tránsito a lo largo y ancho de la ciudad.

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La medida operará en una franja horaria comprendida entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Según lo establecido, la restricción no distingue el origen del automóvil, pues incluye a todos los vehículos que ingresen o salgan de la capital vallecaucana ese día, así como a los que se movilizan en el interior de la ciudad. Esto significa que no solo los residentes de Cali deben prestar atención a la normativa, sino también quienes transiten ocasionalmente por sus vías.

Un aspecto relevante de la disposición es que abarca también a los vehículos híbridos y eléctricos, los cuales, aunque en otros momentos han contado con excepciones, en esta ocasión deben someterse al pico y placa solidario de acuerdo con el último dígito de la placa. Las autoridades recalcan la importancia de cumplir con la directriz para evitar sanciones y aportar al orden vehicular en la ciudad. De igual forma, la extensividad de la restricción no discrimina entre modelos, tecnologías o ciudades de procedencia.

Este tipo de medidas buscan, de acuerdo con la administración local, ordenar la movilidad y contribuir a la reducción del tráfico, aunque este artículo se centra exclusivamente en informar sobre la implementación y alcance puntual de la restricción del 20 de agosto. El compromiso de las autoridades será asegurar su cumplimiento mediante controles reforzados durante toda la jornada.

¿Cuáles vehículos tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este jueves la restricción de pico y placa en Cali aplica para todos los vehículos cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Esto incluye tanto automóviles particulares como híbridos y eléctricos, sin importar el lugar de origen.

¿En qué horarios y zonas aplica el pico y placa solidario en Cali el 20 de agosto?

Según la Alcaldía de Cali, la restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Aplica en todos los corredores viales de la ciudad a los vehículos que circulen, ingresen o salgan de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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