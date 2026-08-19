Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado martes 18 de agosto, la Ciudadela Petronio vivió una jornada marcada por la fe y el sentido colectivo, en medio del dolor causado por el reciente terremoto. Desde las 5:30 p. m., el Pabellón de Artesanías de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali, fue escenario de un acto sin precedentes, en el cual se congregaron familias afectadas, organizaciones y líderes comunitarios para rendir homenaje a las víctimas y a quienes sufrieron pérdidas materiales y humanas. Según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, la convocatoria nació de la Casa Grande del Pacífico, la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Cultura, con el objetivo de convertirse en un refugio de sanación y memoria ante la tragedia reciente.

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La atmósfera, visible ya desde la entrada principal de la Carrera 52, difería enormemente de la habitual alegría y ritmo de la Ciudadela, reconocida por el festival que resuena año tras año. Ese martes, el ambiente estuvo envuelto en respeto, recogimiento y un profundo sentido de comunidad. Se trató de una ceremonia que superó los rituales religiosos tradicionales y se definió, sobre todo, por la espiritualidad afrodescendiente: la fe de los pueblos del Pacífico colombiano se expresó a través de los arrullos y los alabaos, cantos ancestrales que históricamente han servido para despedir a los difuntos y acompañar a los sobrevivientes en tiempos de crisis.

Durante la ceremonia, la organización fue esencial. La inscripción previa permitió que el evento transcurriera con dignidad, limitando el ingreso de asistentes para mantener la solemnidad y el orden, como destacaron los organizadores. La comunidad participante encontró en el incienso, los cantos y la memoria colectiva, un espacio no solo para llorar a los que partieron, sino también para fortalecer la esperanza de reconstrucción social y emocional. El mensaje que predominó durante el cierre fue la resiliencia: según se reiteró en la jornada, en el Pacífico colombiano, la fortaleza surge de la unión y el encuentro comunitario, especialmente en momentos de adversidad.

Finalmente, las autoridades y los líderes del Festival Petronio Álvarez invitaron a los ciudadanos a mantenerse informados y a seguir participando en las acciones de apoyo a los damnificados. Recomendaron a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales y digitales para conocer futuras iniciativas de solidaridad lideradas por la Secretaría de Cultura.

¿Qué son los arrullos y alabaos en la cultura del Pacífico colombiano?

Los arrullos y alabaos son cantos tradicionales que provienen de la espiritualidad afrodescendiente del Pacífico colombiano. Los arrullos se emplean para pedir protección, mientras los alabaos se utilizan como despedida espiritual de los difuntos, acompañando a las familias en sus duelos. En la ceremonia de la Ciudadela Petronio, estos cantos sirvieron para honrar a las víctimas del terremoto y fortalecer a los sobrevivientes, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo fue la organización del evento en homenaje a las víctimas del terremoto en Cali?

De acuerdo con los organizadores citados por Noticiero 90 Minutos, la ceremonia contó con inscripción previa para los asistentes, garantizando así un ambiente digno, ordenado y solemne. Este método permitió limitar el aforo y mantener el respeto que exigía la ocasión, creando un espacio seguro para la memoria y la unión colectiva en la Ciudadela Petronio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.