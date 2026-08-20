Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali entregó un balance actualizado sobre la emergencia ocasionada por el reciente terremoto, con reporte hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto. Según cifras oficiales, 147 personas han perdido la vida, 1.657 resultaron heridas y un total de 88 ciudadanos fueron rescatados en medio de las operaciones de emergencia. Además, 139 cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias, lo que refleja un trabajo coordinado entre las autoridades y los equipos de atención en la gestión de la tragedia.

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Respecto a las personas desaparecidas, el informe indica que actualmente se contabilizan 47 casos. No obstante, la Alcaldía explicó que este número está en proceso de validación y depuración, ya que se realiza un cruce de información con entidades de salud, Medicina Legal y las familias que presentaron las denuncias de desaparición. Inicialmente, se había reportado un total de 56 desaparecidos, pero la actualización de datos redujo la cifra a 47, y se advirtió que continuará siendo ajustada a medida que avanza la verificación.

Uno de los aspectos más críticos de la emergencia ha sido el impacto en la infraestructura de la capital vallecaucana. De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía, hasta el momento se han recibido 8.030 reportes ciudadanos sobre afectaciones en edificaciones. Tras las inspecciones, las autoridades han logrado verificar 998 edificaciones, de las cuales 24 presentan colapso total, 177 registran colapso parcial y 221 muestran daños estructurales.

En las labores de recuperación se destaca la recolección de 33.320 toneladas de escombros y la realización de 14.937 evaluaciones de daños y necesidades, desarrolladas mediante el sistema RUFE, un registro utilizado para identificar necesidades tras emergencias. Un total de 1.234 personas se encuentran activas en las distintas líneas de atención, participando en acciones como la evaluación de estructuras, retiro de escombros, distribución de ayuda humanitaria y manejo de alojamientos temporales. Asimismo, las autoridades reportaron el rescate de 181 animales afectados.

La búsqueda de víctimas sigue activa, con un frente liderado por Bomberos Cali e integrado por equipos especializados del Ejército, la Policía y la Armada. Todos estos datos fueron suministrados por la Alcaldía de Cali en su balance oficial sobre la emergencia.

¿Cuál ha sido la cifra oficial de fallecidos y heridos tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Cali, hasta las 10:00 a. m. del 20 de agosto, se confirmaron 147 personas fallecidas y 1.657 heridas como consecuencia directa del terremoto.

¿Qué es RUFE y para qué sirve en la atención de emergencias en Cali?

RUFE es el Registro Único de Damnificados usado por las autoridades para identificar y evaluar daños y necesidades tras emergencias. En la emergencia de Cali, permitió sistematizar 14.937 evaluaciones para orientar la atención y respuesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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