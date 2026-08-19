Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el sismo del pasado 10 de agosto, la ciudad de Cali continúa implementando diversas medidas para mitigar los efectos de la emergencia. Según información oficial de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad, las disposiciones buscan facilitar la atención y el rescate en zonas críticas, manteniendo la movilidad en niveles manejables pese a las dificultades. Entre las acciones destacadas figura el establecimiento del 'pico y placa solidario', una restricción especial sobre la circulación de vehículos cuyo objetivo es apoyar directamente las operaciones de rescate, especialmente en sectores clave de la ciudad. Esta medida permanece vigente en toda el área metropolitana, por lo que la recomendación de las autoridades es revisar la numeración de placa antes de salir y, así, evitar contratiempos o sanciones.

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En paralelo, se han dispuesto varios desvíos y cierres viales estratégicos en el centro de Cali y sus alrededores. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los cierres activos incluyen cruces significativos como Calle 11 con Carrera 6, Calle 9 con Carrera 4, Carrera 3 con Calle 10, Calle 7 con Carrera 4, Calle 5 con Carrera 6, Carrera 5 con Calle 10, Carrera 9 con Calle 9, Carrera 4 con Calle 11 y Calle 22N con Avenida 4. Estos puntos han sido designados como neurálgicos para el acceso de equipos de emergencia, asegurando que los grupos de rescate trabajen sin obstáculos y en condiciones de mayor seguridad.

La situación se agrava en la Avenida 8N con Calle 13, donde persisten trabajos de colapso controlado en una estructura afectada. En ese sector, las autoridades han autorizado nuevos recorridos alternativos: tomar la Calle 15 y seguir por la Avenida 9 hacia el norte, dirigirse hacia el suroeste mediante la Avenida 9A y las rutas permitidas, o utilizar las calles 12 o 10 desde la Avenida 9A Norte para reincorporarse a la Avenida 8N. Dichos ajustes, según la Secretaría de Movilidad, deben tomarse en cuenta al planificar cualquier traslado para evitar congestión y facilitar la labor de quienes atienden la emergencia.

En conclusión, aunque la capital del Valle del Cauca se encuentra aún en la fase de atención y recuperación, el seguimiento de estas instrucciones es clave para el bienestar común. Es importante subrayar que todas las medidas mencionadas han sido comunicadas de manera oficial por las autoridades locales con el propósito de salvaguardar a la población y agilizar las labores de rescate y normalización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘pico y placa solidario’ en Cali y por qué se aplica tras el sismo?

El 'pico y placa solidario' es una medida temporal de restricción vehicular en toda la zona metropolitana de Cali. Según la Alcaldía de Cali, esta norma tiene como fin facilitar las operaciones de rescate y la movilidad de equipos de emergencia tras el movimiento telúrico del 10 de agosto, evitando congestión en las vías estratégicas de la ciudad mientras dure la fase de atención a la emergencia.

¿Cuáles son los desvíos y cierres viales que continúan activos en Cali después del sismo?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los desvíos y cierres viales activos cubren puntos neurálgicos como Calle 11 con Carrera 6, Calle 9 con Carrera 4, Carrera 3 con Calle 10, Calle 7 con Carrera 4, Calle 5 con Carrera 6, Carrera 5 con Calle 10, Carrera 9 con Calle 9, Carrera 4 con Calle 11 y Calle 22N con Avenida 4. Además, se han determinado rutas recomendadas para desplazarse hacia el norte, sur o reincorporarse a vías principales en sectores donde persisten labores de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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