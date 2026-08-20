Por: Noticiero 90 minutos

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La administración distrital de Cali anunció que este jueves 20 de agosto proseguirá con las jornadas de caracterización de las familias afectadas por el reciente sismo, una estrategia implementada para conocer de forma detallada las condiciones y necesidades de las personas que sufrieron daños a raíz de la emergencia. Esta labor está a cargo de funcionarios y equipos técnicos oficiales, quienes visitan los hogares directamente, casa por casa, en los sectores programados por la Alcaldía para recopilar información clave sobre cada núcleo familiar, de acuerdo con lo informado por la propia Alcaldía.

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El objetivo principal de esta caracterización, según la entidad, es identificar a las familias damnificadas y orientar de manera adecuada la atención institucional en función de las necesidades registradas en el terreno. Los barrios confirmados donde se desarrollarán estas jornadas incluyen Meléndez, Mayapán, Las Vegas, Limonar, Gran Limonar, Ciudad Capri, Los Cámbulos, La Flora, Nueva Tequendama y San Fernando Nuevo y San Fernando Viejo.

Además, la programación contempla que equipos de la Administración Distrital se desplacen a otros sectores vulnerables, como Primero de Mayo, Refugio, Lido, Santa Anita, La Selva, Granada, San Vicente, Versalles, Jordán, Alto Jordán y Horizonte, ampliando así el rango de cobertura para garantizar que ningún hogar afectado se quede sin recibir la visita y la ayuda correspondiente. Esta tarea resulta esencial para levantar un censo actualizado y preciso de las familias y viviendas impactadas por el sismo.

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, la recolección de datos se hace de manera directa, únicamente con personal autorizado, lo que, según la Administración, garantiza la rigurosidad y confidencialidad del proceso. Estas acciones se enmarcan en una respuesta institucional integral posterior al sismo, que además de la caracterización, incluye estrategias como la realización de peritajes en edificios afectados para establecer causas y responsabilidades, como ha sido reportado por Noticiero 90 Minutos.

Así, la Alcaldía de Cali mantiene su compromiso de continuar con la atención a las familias damnificadas, priorizando una intervención basada en información fidedigna y de primera mano, resultado del esfuerzo conjunto de los distintos equipos técnicos y administrativos desplegados.

¿Cuáles barrios de Cali están siendo priorizados para la caracterización de familias afectadas por el sismo?

Según información oficial de la Alcaldía, los barrios priorizados para la caracterización son Meléndez, Mayapán, Las Vegas, Limonar, Gran Limonar, Ciudad Capri, Los Cámbulos, La Flora, Nueva Tequendama, San Fernando Nuevo, San Fernando Viejo, Primero de Mayo, Refugio, Lido, Santa Anita, La Selva, Granada, San Vicente, Versalles, Jordán, Alto Jordán y Horizonte.

¿Qué significa el proceso de caracterización de familias en emergencias y cuál es su objetivo?

El proceso de caracterización en este contexto consiste en la recolección directa de información sobre la situación de las familias afectadas por el sismo, mediante visitas de equipos técnicos autorizados. Su objetivo principal es identificar las necesidades específicas de cada hogar, para orientar la respuesta institucional y definir acciones de ayuda adecuadas tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.