Por: Noticiero 90 minutos

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El tradicional barrio La Flora, en la zona norte de Cali, vive momentos de gran incertidumbre tras la decisión de evacuar de manera inmediata dos complejos residenciales históricos: los edificios El Parque y Fuengirola. Esta medida, confirmada en información recolectada por 90 Minutos, busca salvaguardar la integridad de decenas de familias ante el inminente riesgo estructural que se ha identificado en estos inmuebles.

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De acuerdo con la administradora Mónica Lemos, en el Edificio Fuengirola, localizado en la Calle 38 #4BN-41, el deterioro alcanzó niveles críticos. Tres apartamentos han visto colapsar sus techos completamente, lo que produjo que escombros cayeran directamente en habitaciones y salas. Este grave incidente afectó especialmente a personas de la tercera edad, quienes residen mayoritariamente en la torre. Durante la evacuación, varios adultos mayores sufrieron accidentes y caídas; incluso, una residente quedó atrapada entre los restos de su vivienda, aunque pudo ser rescatada gracias a la rápida reacción de los vecinos, resultando con lesiones leves.

Mientras se determina si la estructura podrá recuperarse o será necesario su demolición, el edificio permanece completamente evacuado. Equipos privados trabajan en la remoción de los escombros y en la evaluación de la habitabilidad del lugar, bajo supervisión de las autoridades civiles y organismos de gestión del riesgo.

En paralelo, el Edificio El Parque, situado diagonal al parque central de La Flora, enfrenta una evacuación preventiva. Aunque hasta el momento no ha ocurrido un colapso total, la inestabilidad estructural es evidente. Los vecinos, ante la imposibilidad de regresar a sus hogares, optaron por retirar puertas, ventanas y luminarias para donar estos materiales, en un gesto solidario ante la pérdida material sufrida antes de que el inmueble fuera clausurado definitivamente.

La emergencia se agrava en El Parque por una filtración masiva de agua en los parqueaderos, que ha inundado totalmente el sótano. Esto representa un riesgo hidráulico, ya que la acumulación de agua erosiona los cimientos, pudiendo provocar daños irreversibles si no se actúa de manera urgente. Los afectados han solicitado prioritariamente a EMCALI (Empresas Municipales de Cali) el envío de motobombas industriales para extraer el agua acumulada y evitar mayores riesgos en la estructura del edificio.

Los residentes, que han perdido su patrimonio y enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de los terrenos, insisten en la necesidad de una intervención técnica rápida y un soporte institucional constante que les permita afrontar las consecuencias de esta emergencia en el norte de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron evacuados los edificios El Parque y Fuengirola en La Flora, Cali?

La evacuación de los edificios El Parque y Fuengirola en el barrio La Flora se ordenó debido a graves daños estructurales, especialmente en el Edificio Fuengirola, donde colapsaron techos de varios apartamentos, y por una fuerte inestabilidad detectada en El Parque. Además, una inundación en los sótanos generó riesgo hidráulico, lo que llevó a las autoridades y administradores a priorizar la seguridad de los residentes y desalojar ambos complejos.

¿Qué riesgo implica una filtración masiva de agua en los cimientos de un edificio?

Una filtración masiva de agua en los cimientos puede debilitar la estructura base del edificio, ya que la acumulación de humedad y el agua estancada erosionan los cimientos e incrementan el riesgo de colapso. En el caso del Edificio El Parque, esto llevó a la solicitud urgente de motobombas y un monitoreo constante para evitar daños mayores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.