Por: France 24

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La madrugada avanza en la zona industrial del Tarajal, en Ceuta, mientras el silencio solo es interrumpido por las luces intermitentes de la Policía y el rumor de las olas que golpean la costa. Esta pequeña franja española, situada al norte de África, se convierte en refugio improvisado para cientos de menores marroquíes que han cruzado la frontera en busca de un futuro distinto. Muchos pernoctan en condiciones precarias: algunos sobre simples colchones, otros directamente en el suelo, compartiendo escasas mantas y privadas de servicios básicos como baños o agua potable. De acuerdo con estimaciones del Gobierno español y organizaciones no gubernamentales (ONG), unos 2.500 menores habitan actualmente en las calles de Ceuta tras la masiva llegada de migrantes a finales de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos. Save the Children, una de las ONG más relevantes y citada en el texto, calcula que apenas 1.500 de estos menores están bajo protección oficial.

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Las historias personales reflejan la crudeza de esta crisis. Reda, de 17 años, dejó Marruecos con la esperanza de continuar sus estudios y convertirse en futbolista, pero la pobreza y la falta de oportunidades lo empujaron a arriesgar su vida para llegar a Europa. Para él, regresar a su país no es opción y confía en que Europa no lo abandone. Sin embargo, llegar a Ceuta está lejos de ser seguro. Khaled, otro joven migrante, narra que él y sus compañeros fueron atacados por armados en el barrio El Príncipe, sufriendo violencia y hasta la muerte de un amigo ante sus ojos. El testimonio de Manal, adolescente de 16 años, revela aún más traumas: emprendió el viaje a Ceuta a pie junto con otros migrantes, y durante la travesía, debió esconderse en alcantarillas para sobrevivir a disparos. Ahora, enfrenta amenazas de abuso y explotación, agravadas por el hecho de preferir dormir a la intemperie tras huir de la violencia en los centros de acogida oficiales.

Las dificultades se multiplican: los menores dependen de la alimentación repartida por Luna Blanca, otra ONG local, pero solo reciben una ración diaria. La falta de higiene provoca enfermedades como sarna, heridas infectadas y desmayos por debilidad. Raúl Arnaiz, director de Save the Children en España, califica la situación como “una tragedia de pobreza extrema”, alertando sobre el riesgo de abusos en un entorno tan desprotegido.

El proceso legal añade incertidumbre. Según el abogado especializado Basem Salem, la ley española impide repatriaciones colectivas; cada caso debe analizarse individualmente, garantizando la protección del menor. Hasta ahora, solo 1.400 han logrado inscribirse en el sistema de protección, mientras el destino de la mayoría sigue en el limbo, entre la esperanza y el temor de ser devueltos. El Gobierno español ha asignado recursos, pero la solución definitiva aún parece lejana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué miles de menores migrantes permanecen en Ceuta tras las llegadas masivas?

La permanencia de miles de menores en Ceuta responde a la reciente oleada migratoria ocurrida a finales de julio, cuando más de 70.000 migrantes cruzaron la frontera desde Marruecos. Aunque la mayoría regresó, alrededor de 4.000 menores permanecen en Ceuta debido a la falta de recursos para regresar o a la esperanza de un futuro mejor en Europa. Pese a los esfuerzos de repatriación y protección, las autoridades solo han podido inscribir en el sistema a una fracción de estos menores, lo que prolonga su permanencia en condiciones de alta vulnerabilidad.

¿Cómo es el proceso de protección y repatriación para los menores no acompañados en Ceuta?

El proceso de protección y repatriación para los menores no acompañados está regulado por la ley española, que prohíbe las repatriaciones masivas y exige evaluar individualmente cada caso. Antes de decidir su futuro, se debe establecer la identidad de los menores, analizar su entorno familiar y asegurar el respeto de sus derechos. Mientras tanto, los recursos disponibles son insuficientes, lo que provoca que muchos de estos jóvenes estén en una situación de grave desprotección y a la espera de una resolución sobre su destino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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