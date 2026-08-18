Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lunes festivo, el municipio de El Guamo fue escenario de dos ataques con arma de fuego que se presentaron con pocas horas de diferencia y que dejaron como resultado una persona muerta y otra gravemente herida. Según la información reportada, los incidentes ocurrieron el 17 de agosto y las víctimas serían cuñados, lo que lleva a las autoridades a analizar la posible relación entre los dos hechos.

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El primer ataque fue registrado sobre la 1:00 de la tarde en el sector de Puerto Boquerón, específicamente a orillas del río Luisa, en el barrio Alfonso López. En este lugar, Duván Felipe Portela, de 29 años, conocido con el alias de ‘El Flaco’, fue abordado y recibió varios disparos directamente en el rostro y la cabeza. El hombre perdió la vida en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.

Pasadas algunas horas, un nuevo hecho de violencia se presentó, esta vez en el sector denominado La Carrilera, del barrio Ifa. En este lugar fue atacado Rafael Schneider Guzmán, de 33 años, quien resultó herido con un disparo en la cabeza. Tras recibir la atención inicial, fue trasladado de inmediato al Hospital San Antonio de Guamo y, debido a la gravedad de su condición, fue remitido posteriormente a un centro médico en Ibagué. Al cierre de la información disponible, no se había emitido un reporte oficial acerca del estado de salud de Schneider Guzmán.

Las autoridades locales se encuentran llevando adelante investigaciones para establecer los detalles que rodean ambos hechos violentos. De acuerdo con lo informado, existe el interés por esclarecer si existe un vínculo directo entre los dos ataques, dado el parentesco que se presume entre las víctimas. Además, la Policía trabaja en la identificación y localización de los responsables de estos ataques que alteraron la tranquilidad de El Guamo durante ese festivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del estado de salud de Rafael Schneider Guzmán tras el ataque en El Guamo?

Hasta el momento de la información disponible, no se había informado oficialmente sobre el estado de salud de Rafael Schneider Guzmán, quien fue remitido desde el Hospital San Antonio de Guamo a un centro médico en Ibagué debido a la gravedad de sus heridas tras recibir un disparo en la cabeza.

¿Qué relación existe entre los dos ataques con arma de fuego ocurridos en El Guamo?

Las autoridades indagan actualmente si existe una relación directa entre los dos ataques ocurridos el 17 de agosto en El Guamo, ya que, según la información reportada, las víctimas serían cuñados. Sin embargo, aún se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el vínculo entre ambos casos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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