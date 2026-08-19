Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Juan Camilo Grajales Duque, conocido como ‘La Gata’, murió tras ser víctima de un ataque armado en la invasión del barrio Bellavista, ubicado en la comuna VillaSantana de Pereira. De acuerdo con el periódico El Diario, el hecho ocurrió el viernes 14 de agosto sobre las 8:15 de la noche, en un sector de la ciudad que aún enfrenta las secuelas del terremoto, con inmuebles en deterioro estructural y presencia de escombros. Grajales Duque, de 26 años, resultó gravemente herido tras recibir dos tiros, uno en el brazo izquierdo y otro en el abdomen, cuando dos sujetos desconocidos preguntaron insistentemente por Jonathan Osorio, supuesto encargado de la venta de lotes en la zona.

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Ante la negativa de los moradores sobre el paradero de Osorio, los atacantes sacaron un arma de fuego y dispararon contra Juan Camilo. Tras el ataque y la huida de los agresores, la víctima fue llevada inicialmente al Hospital de Kennedy. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser remitido al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde falleció el domingo 16 de agosto pese a la atención médica. El grupo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección al cadáver, trasladándolo luego a Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

En medio de los mismos hechos, Andrés Felipe Pérez Puertas, también de 26 años, murió en el lugar tras recibir tres disparos en la cabeza. Según relató El Diario, mientras los agresores huían, uno de ellos tropezó entre los escombros y cayó. Cuando los habitantes se acercaron a auxiliar a Juan Camilo, encontraron el cuerpo de Pérez Puertas en el suelo. La relación de Pérez Puertas con el ataque está bajo investigación, ya que los moradores solo escucharon detonaciones y no presenciaron los detalles del enfrentamiento.

Esta no era la primera vez que Grajales Duque sobrevivía a un ataque armado. En noviembre de 2022, en el barrio El Martillo, Dosquebradas, fue víctima de otro atentado con arma de fuego en el que recibió dos tiros en la cabeza, pero logró sobrevivir. Natural de Dosquebradas, pero residente en VillaSantana, tenía antecedentes judiciales de 2022 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades investigan los móviles del doble homicidio, la identidad de los responsables y el trasfondo de la violencia en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del doble homicidio en Villasantana?

Hasta ahora, según información publicada por El Diario, las autoridades no han identificado a los autores materiales del ataque. Tanto la identidad de los responsables como los motivos detrás de esta acción violenta permanecen bajo investigación, por lo que cualquier hipótesis sobre los presuntos atacantes o las razones de los hechos aún es materia de indagación oficial.

¿Cuál es el significado de necropsia y por qué es relevante en este caso?

La necropsia consiste en la examinación post mortem de un cuerpo para determinar la causa de muerte, también conocida como autopsia. En este contexto, el traslado de los cuerpos de las víctimas a Medicina Legal para practicar la necropsia es una diligencia clave, pues permite precisar detalles sobre las heridas, el momento exacto de la muerte y otras circunstancias vitales para la investigación penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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