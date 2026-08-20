El fuerte sismo registrado este miércoles en Perú inquietó sobre las posibles consecuencias en Colombia, por cuenta de la cercanía entre ambos países. Sin embargo, las autoridades descartaron, por el momento, cualquier riesgo para el país tras el movimiento telúrico.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó, con base en la información de Dimar, que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano. La entidad emitió un boletín en el que mantuvo el estado informativo luego del sismo ocurrido en territorio peruano.

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Desde Panamá también entregaron un reporte sobre el movimiento. El Instituto de Geociencias de Panamá indicó que el sismo tuvo una magnitud de 6,9, según sus mediciones, y una profundidad de 10 kilómetros en el centro de Perú.

La entidad panameña añadió que, hasta el momento de su reporte, tampoco existía una alerta de tsunami por parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ni del Centro de Asesoramiento sobre Tsunamis para Centroamérica (CATAC). Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando la situación ante cualquier cambio.

Buenas tardes, ha ocurrido un sismo de magnitud 6.9 (IGC) a 10km de profundidad en el centro de Perú. *NO HAY ALERTA DE TSUNAMI* por el momento de parte de la PTWC tampoco por parte de CATAC. Seguiremos informando en caso de algún cambio. pic.twitter.com/b5DLPd4SLy — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 20, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.