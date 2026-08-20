Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Ante las dificultades ocasionadas por el reciente terremoto en algunas ciudades del país, Ibagué ha decidido abrir las puertas de su estadio Manuel Murillo Toro para que los equipos de fútbol profesional que no puedan disputar sus partidos como locales encuentren una alternativa. Esta iniciativa, confirmada por Felipe La Rota, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), representa una medida solidaria que busca dar continuidad al campeonato de fútbol pese a la emergencia que enfrentan otras regiones.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó La Rota, el estadio de la capital del Tolima se encuentra habilitado y en condiciones óptimas para albergar encuentros del fútbol profesional colombiano. La posibilidad ya ha sido comunicada a los clubes potencialmente afectados, entre los cuales se encuentran Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Once Caldas, América de Cali y Deportivo Cali, quienes deben ahora evaluar si trasladan alguno de sus compromisos correspondientes al segundo semestre del torneo al escenario ibaguereño.

La emergencia ha dejado escenarios deportivos en pausa en varias zonas impactadas por el sismo, ya que las autoridades se han visto obligadas a suspender actividades y revisar la seguridad de las instalaciones. Frente a este panorama, la opción que ofrece Ibagué cobra especial relevancia, al permitir que los equipos puedan mantener su participación mientras otras ciudades trabajan en su proceso de recuperación.

El estadio Manuel Murillo Toro, con experiencia en la recepción de equipos distintos al Deportes Tolima, se perfila como una sede alterna que cumple con los estándares requeridos. De acuerdo con las declaraciones de Felipe La Rota, Ibagué busca no solo ofrecer infraestructura, sino también contribuir a la continuidad de la liga y del deporte colombiano frente al desafío que enfrentan diversas regiones. "Hoy Ibagué se vuelve la sede y la casa también del deporte en Colombia", afirmó La Rota, subrayando el compromiso de la ciudad en momentos de dificultad nacional.

La decisión final está ahora del lado de los clubes. Si alguno opta por disputar sus partidos en Ibagué, deberán gestionarse los trámites necesarios para formalizar el uso del estadio y acordar las fechas de los encuentros. Mientras tanto, la alternativa de la capital tolimense sigue en pie como respaldo para el fútbol colombiano.

¿Qué equipos de fútbol podrían jugar en el estadio Manuel Murillo Toro por el terremoto?

Según información proporcionada por el gerente del IMDRI, Felipe La Rota, los clubes Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Once Caldas, América de Cali y Deportivo Cali estarían considerando a Ibagué como sede temporal para sus partidos. Esto dependerá de la evaluación que cada equipo realice sobre sus necesidades tras la afectación de sus escenarios habituales.

¿Por qué el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué es una opción tras el terremoto?

El estadio Manuel Murillo Toro es una alternativa viable porque no sufrió daños y está en condiciones de recibir partidos profesionales, según el IMDRI. Además, mientras otros escenarios del país fueron cerrados para revisar su seguridad tras el terremoto, Ibagué puede asegurar continuidad al torneo, facilitando a los equipos afectados disputar sus compromisos deportivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.