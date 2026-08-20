Dos sismos de baja magnitud fueron registrados este jueves 20 de agosto en Chocó con apenas 17 minutos de diferencia, de acuerdo con los reportes publicados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero ocurrió a las 2:46 de la tarde y tuvo una magnitud de 2,7, con profundidad superficial. El epicentro fue localizado en jurisdicción de Sipí, Chocó, a 8 kilómetros del municipio.

Minutos después, a las 3:03 p. m., se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 2,6, también con profundidad superficial. El SGC ubicó el evento en Istmina, a 17 kilómetros de Sipí.

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La cercanía temporal entre ambos registros ha llamado la atención en una región que permanece bajo seguimiento después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.

Sin embargo, los datos entregados por el SGC corresponden a dos eventos de baja magnitud y, por sí solos, no permiten establecer que vaya a ocurrir un sismo de mayor intensidad.

¿Dónde fueron los dos movimientos?

Los reportes del SGC permiten ubicar con mayor precisión los epicentros de ambos eventos:

Sipí: magnitud 2,7 , registrado a las 2:46 p. m.

magnitud , registrado a las Istmina: magnitud 2,6 , registrado a las 3:03 p. m.

magnitud , registrado a las Ambos tuvieron profundidad superficial .

. El primer epicentro fue ubicado en las coordenadas 4,64° de latitud y -76,71° de longitud .

. El segundo se localizó en 4,51° N y 76,68° O.

Los boletines publicados por la entidad también muestran las estaciones sísmicas utilizadas para el monitoreo y la ubicación de ciudades cercanas como Quibdó y Cali.

El SGC recordó además que las personas pueden reportar si sintieron alguno de estos movimientos a través de su plataforma Sismo Sentido, información que contribuye al seguimiento de los eventos sísmicos registrados en el país.

Una zona con actividad sísmica

Los movimientos de baja magnitud son frecuentes en el Pacífico colombiano, una región con actividad tectónica que mantiene a las autoridades y entidades científicas en permanente monitoreo.

Por eso, que se presenten dos registros cercanos en el tiempo no significa automáticamente que exista una situación de emergencia. La importancia de estos eventos también está en la información que aportan para conocer cómo se comporta la actividad sísmica de la región.

En este caso, los dos movimientos reportados este jueves fueron de magnitudes 2,7 y 2,6, muy por debajo del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

El seguimiento del Servicio Geológico Colombiano continúa y, como ocurre con cada evento registrado, la entidad recopila información instrumental y los reportes de las personas que hayan podido percibir el movimiento.

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