Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un movimiento sísmico de considerable magnitud sacudió Perú este jueves 20 de agosto, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico fue registrado inicialmente por el SGC con una magnitud de 7,0; sin embargo, en una actualización realizada más tarde, la entidad ajustó la cifra a una magnitud de 6,7. El sismo se produjo hacia la 1:00 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad de 67 kilómetros, lo que indica que no fue superficial, sino moderadamente profundo. Estos cambios en los datos responden a las revisiones habituales que realizan los organismos de control luego de analizar con detenimiento la información recogida de sus sistemas de monitoreo.

Sigue a PULZO en Discover

El epicentro del sismo se localizó en las inmediaciones de Upanachu, Perú, en las coordenadas aproximadas de 14,63 grados de latitud sur y 73,62 grados de longitud oeste. La zona donde ocurrió el movimiento es reconocida por estar dentro de un área de alta actividad sísmica, como lo señalaron las autoridades. Perú está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica que concentra algunas de las principales zonas de subducción del planeta. En este caso, la actividad sísmica se relaciona con la interacción constante entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, dos gigantescas masas de la corteza terrestre que al chocar provocan frecuentes temblores.

La situación fue reportada por los sistemas de monitoreo sísmico, que habitualmente registran la actividad en la región y permiten alertar a la población y a las autoridades. Según el boletín revisado del SGC, la variación de los parámetros como la magnitud o la profundidad puede ocurrir cuando se recaudan más datos o se interpretan de forma más precisa los registros instrumentales. Mientras continúan las verificaciones, las autoridades mantienen la información actualizada únicamente sobre las características metodológicas del evento, dejando abierta la posibilidad de futuros cambios conforme se tengan mayores detalles.

Por ahora, el reporte se centra en la localización y en las especificaciones técnicas del evento, sin ofrecer aún datos confirmados sobre daños o consecuencias derivadas del movimiento sísmico. Conforme las entidades peruanas y los organismos especializados avancen en su evaluación, la información podría modificarse nuevamente.

¿Por qué ocurre tanta actividad sísmica en Perú?

Perú experimenta numerosos movimientos sísmicos debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja es conocida por su alta actividad tectónica, ya que allí convergen varias placas, como la de Nazca y la Sudamericana, lo que ocasiona sismos recurrentes en la región.

¿Qué significa que un sismo tenga una profundidad de 67 kilómetros?

Cuando se reporta que un sismo ocurrió a 67 kilómetros de profundidad, indica que el epicentro está ubicado relativamente lejos de la superficie terrestre. Esto puede influir en el tipo de daños y en la extensión del área donde el temblor se siente, ya que los movimientos superficiales suelen ser más destructivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.