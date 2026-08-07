Javier Milei, presidente de Argentina, habló este viernes sobre la relación que espera mantener con el nuevo Gobierno colombiano después de asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella.

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El mandatario argentino destacó la posibilidad de trabajar conjuntamente con Colombia en diferentes áreas, entre ellas la desregulación económica, la seguridad y las políticas sociales.

Milei aseguró que Argentina puede aportar su experiencia en materia de seguridad y destacó los resultados que, según afirmó, ha obtenido su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en provincias como Santa Fe y, particularmente, Rosario.

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“En temas de seguridad, nosotros vamos a poder aportarle nuestra experiencia”, señaló.

El presidente argentino también destacó que su actual ministra de Seguridad ha trabajado durante varios años en Colombia, por lo que consideró que existen condiciones para fortalecer la cooperación entre ambos países.

Milei habló del Escudo de las Américas

Otro de los asuntos mencionados por Milei fue el denominado Escudo de las Américas, iniciativa que relacionó con el alineamiento estratégico de los países de la región. Según explicó, el objetivo es contribuir a que América Latina avance hacia una región más segura.

El mandatario argentino también destacó la relación personal y política que mantiene con De la Espriella.

“Nosotros con Abelardo tenemos una excelente relación”, aseguró Milei.

El presidente argentino sostuvo que cuando existe una buena sintonía entre mandatarios es posible avanzar en reformas que beneficien a ambos países.

“Cuando tienen muy buena sintonía, se puede avanzar profundamente en hacer reformas que beneficien a los dos países”, manifestó.

Milei volvió a cargar contra la izquierda y Petro

Milei también se refirió a la disputa ideológica que mantiene con los sectores de izquierda y aseguró que, desde su perspectiva, estos no comparten el mismo concepto de libertad.

“Sobre la izquierda, ellos no quieren convivir con la libertad y nosotros no podemos vivir sin libertad”, afirmó.

Sin embargo, el momento más fuerte de sus declaraciones llegó cuando fue consultado directamente por Gustavo Petro, quien este viernes dejó la Presidencia de Colombia.

Milei fue contundente al referirse al ahora expresidente colombiano.

“Es parte de la peor historia de Colombia”, afirmó.

La frase se conoció pocas horas después de que Petro abandonara la Casa de Nariño y publicara un mensaje en sus redes sociales en el que defendió su gestión y cuestionó algunas de las situaciones políticas que deja su salida del poder.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.