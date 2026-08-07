Gustavo Petro publicó este viernes un video de su salida de la Casa de Nariño, luego de finalizar su periodo como presidente de Colombia y en medio del cambio de Gobierno que se produjo este 7 de agosto.

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En las imágenes se observa al mandatario mientras abandona la sede presidencial, acompañado por integrantes de la seguridad que lo escoltaron durante su administración.

Petro aprovechó la publicación para recordar algunas de las advertencias que, según afirmó, recibió durante su mandato, entre ellas la posibilidad de que se quedara en la Casa de Nariño y cerrara el Congreso de la República.

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“Dijeron que me quedaría en la casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República”, escribió el ahora expresidente en su cuenta de X.

Sin embargo, inmediatamente después lanzó una afirmación con la que cuestionó lo ocurrido alrededor del Legislativo, dejando una pulla a su sucesor.

“Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando”, añadió. La publicación fue acompañada por el video de su salida de la sede presidencial.

Dijeron que me quedaría en la casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República. Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando. pic.twitter.com/hj7P7Gj8el — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2026

El mensaje que dejó Petro antes de abandonar Nariño

Durante las imágenes, Petro también entregó un mensaje de despedida a quienes lo acompañaron durante sus cuatro años de Gobierno.

“Estuvimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y sobre todo pueblo, el pueblo colombiano”, afirmó.

El expresidente destacó que su paso por la Casa de Nariño estuvo enfocado, según sus palabras, en trabajar por los colombianos y la nación. Luego lanzó una frase que resumió el mensaje con el que quiso cerrar su salida de la sede presidencial.

“Espero que nos recuerden hasta siempre libertad y vida, siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado”, dijo.

Petro agradeció a los soldados que lo acompañaron

En la parte final del video, el expresidente reconoció a los integrantes de la fuerza pública que estuvieron encargados de custodiarlo durante su paso por la Presidencia.

“Gracias por haberme acompañado, soldados. Gracias por haberme cuidado”, manifestó.

Petro incluso aseguró que, desde su perspectiva, los uniformados terminaban su periodo de acompañamiento presidencial en mejores condiciones que cuando comenzó su mandato.

“Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré”, afirmó.

Finalmente, cerró su intervención con una consigna que ha utilizado durante su trayectoria política: “Así que viva Colombia libre”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.