Por: EL PILON SA

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José Manuel Restrepo inicia oficialmente su papel como vicepresidente de Colombia este 7 de agosto, acompañando al presidente Abelardo de la Espriella en el inicio de un gobierno con vigencia hasta el año 2030. La llegada de Restrepo a la Vicepresidencia representa la continuación de una carrera marcada por su paso por la economía, la educación superior y la administración pública, consolidada por una fuerte presencia en el ámbito académico y el servicio estatal.

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Restrepo, bogotano de nacimiento y con 55 años, combina en su hoja de vida la experiencia en la academia y la gestión pública. Es economista y especialista en Finanzas egresado de la Universidad del Rosario, obtuvo una maestría en Economía en la London School of Economics de Inglaterra, y más adelante se doctoró en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath. Antes de su incursión en la política, su labor estuvo estrechamente ligada a la dirección universitaria. Fue rector en la Universidad del Rosario, la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), lo que fortaleció su perfil como líder y administrador en el sector educativo.

El propio presidente De la Espriella indicó que, aunque desconocía personalmente a Restrepo antes de integrarlo a su equipo, fue su trayectoria profesional la que definió la elección. “No lo escogí porque fuera amigo mío”, aseguró, resaltando el valor de la formación y capacidades del hoy vicepresidente. Además, De la Espriella subrayó la necesidad de contar con funcionarios experimentados y conocedores de los desafíos que enfrenta el país: “Este tipo es un berraco, es el más teso de todos, lo necesito aquí a mi lado”, indicó de acuerdo con testimonios recogidos en la campaña.

Restrepo ingresó en la administración pública como ministro de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Iván Duque en 2018, enfrentando la crisis generada por la pandemia de covid-19 y colaborando en estrategias para la recuperación empresarial. Más tarde, en 2021, asumió el Ministerio de Hacienda tras la salida de Alberto Carrasquilla, en un contexto marcado por la retirada de una polémica reforma tributaria y protestas sociales.

Ya como vicepresidente, su reto consiste en contribuir a la ejecución de las principales políticas gubernamentales y aportar un enfoque técnico en aspectos como crecimiento económico, empleo, inversión y reducción de la pobreza. Restrepo ha expresado que la lucha contra el hambre es prioritaria y destaca iniciativas como ‘Cosecha Solidaria’. En sus palabras: “El primer elemento para superar la pobreza es superar el hambre”, subrayó, advirtiendo sobre la situación de millones de colombianos sin acceso garantizado a una alimentación básica. “Seremos una nación con fuerza y esperanza”, afirmó horas antes de asumir el cargo, enfrentando así el reto de transformar sus propuestas en políticas efectivas.

¿Quién es José Manuel Restrepo y cuál es su trayectoria antes de la Vicepresidencia?

José Manuel Restrepo es economista, académico y administrador público nacido en Bogotá. Antes de asumir la Vicepresidencia de Colombia, fue rector de importantes instituciones universitarias y ministro en los gobiernos recientes. Su formación avanzada incluye estudios en economía y administración educativa, lo que lo posiciona como un líder técnico con experiencia en sectores clave para el país.

¿Cuáles son los principales retos de José Manuel Restrepo como vicepresidente de Colombia?

Entre los retos principales de Restrepo se encuentra acompañar la ejecución de las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente en temas como crecimiento económico, empleo e inversión. Además, ha planteado como prioridad la lucha contra el hambre, promoviendo iniciativas como ‘Cosecha Solidaria’ para enfrentar la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.