Por: El Espectador

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La salsa de pimentón asado con almendras se destaca como una opción saludable y versátil dentro de la gastronomía actual. Esta preparación utiliza ingredientes sencillos, como pimentones rojos, almendras fileteadas, aceite de oliva, jugo de limón, ajo, sal rosada o marina y, como elemento opcional, ají picante en hojuelas para quienes disfrutan de un toque extra de sabor. De acuerdo con la información de Cocinable, el proceso requiere atención a los detalles para desarrollar una textura y sabor equilibrados que conquistarán a cualquier paladar.

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El primer paso es asar los pimentones en horno, estufa o parrilla hasta que la piel quede totalmente chamuscada. Este método resalta el dulzor natural del pimentón y facilita la posterior remoción de la piel, tras un breve reposo. Por su parte, las almendras se tuestan en sartén sin aceite, lo que intensifica su sabor y las convierte en el complemento perfecto para la salsa.

La combinación se realiza en una licuadora o procesador de alimentos, donde se mezclan los pimentones pelados y sin semillas con las almendras tostadas, el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, la sal y las hojuelas de ají. El grado de licuado se puede ajustar según la preferencia, logrando desde mezclas completamente cremosas hasta texturas más rústicas. La receta es flexible: si se busca mayor cremosidad, se puede añadir aceite de oliva o agua; si se busca resaltar algún sabor, es posible ajustar el ajo, el limón o la sal al gusto.

Esta salsa puede conservarse en un frasco hermético en la nevera por hasta una semana o en el congelador durante un mes, aunque según Cocinable, siempre muestra mejor sabor cuando está recién hecha. Se recomienda tener este tipo de preparaciones caseras a mano, ya que funcionan muy bien para acompañar papas, pastas, arroces o proteínas, convirtiéndolas en un auxiliar fundamental para improvisar comidas de manera saludable y sabrosa en la cotidianidad.

Respecto a su origen, si bien su procedencia exacta no está determinada, algunas versiones asocian la receta con España en el siglo XVI. La versión tradicional, conocida como romesco, utiliza tomates asados, aunque la propuesta compartida por Cocinable prefiere el pimentón rojo, exaltando así lo dulce y tostado de este ingrediente principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la salsa de pimentón asado con almendras paso a paso?

Para preparar esta salsa se asan pimentones hasta que su piel esté negra, se dejan reposar y se pelan, retirando semillas y tallo. Paralelamente, se tuestan las almendras en sartén sin aceite. Luego, en una licuadora o procesador, se mezclan pimentones, almendras, aceite de oliva, jugo de limón, ajo, sal y ají en hojuelas, licuando hasta lograr la textura deseada. Se puede ajustar el sabor con más limón, ajo o sal, y se conserva refrigerada por hasta una semana.

¿Cuál es el origen de la salsa romesco y en qué se diferencia de la versión con pimentón?

De acuerdo con la información, la salsa romesco tiene sus raíces en España, en el siglo XVI, y tradicionalmente emplea tomates asados como base. Sin embargo, la variante presentada en Cocinable reemplaza el tomate por pimentón rojo asado, resaltando el dulzor y la textura tostada de este ingrediente, resultando en una propuesta renovada para quienes buscan sabores distintos en la cocina saludable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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