Por: El Espectador

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Cayeye: receta tradicional del Caribe colombiano con historia y sabor local

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El cayeye, conocido también como mote de guineo verde, es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía colombiana, especialmente en el departamento del Magdalena. De acuerdo con la receta proporcionada, este plato destaca por su preparación sencilla, pero profundo arraigo cultural, siendo las poblaciones de Ciénaga, Santa Marta y Aracataca algunas de las más reconocidas por su sabor auténtico.

Para elaborar el cayeye se requieren ingredientes básicos: cuatro guineos verdes (conocidos también como plátanos verdes), sal al gusto y agua para la cocción. El proceso inicia cocinando los guineos en agua con sal hasta que estén tiernos. Al lograr la textura adecuada, estos se aplastan cuidadosamente hasta formar un puré, agregando parte del agua de cocción si se considera necesario para obtener la consistencia tradicional. Después, se incorpora mantequilla, un chorrito de suero costeño y una cantidad generosa de queso costeño rallado, lo que aporta sabor y cremosidad. Finalmente, se mezcla todo hasta integrar bien los ingredientes.

El acompañamiento clásico del cayeye es el hogao, una salsa típica del Caribe colombiano preparada sofriendo dos tomates picados, media cebolla roja, un tallo de cebolla larga y un diente de ajo, todos picados y sazonados con sal y pimienta al gusto. Este sofrito se utiliza para realzar los sabores y se sirve encima del puré de guineo junto a más queso costeño rallado.

Consumido principalmente en el desayuno, el cayeye forma parte del día a día en varias zonas de la región, funcionando como un plato reconfortante y nutritivo que remite a la historia culinaria del Caribe. Según la información suministrada en la receta, el guineo verde como ingrediente central tiene un trasfondo histórico en su uso y significado, y puede encontrarse en distintas preparaciones de la región.

La invitación a quienes innovan en la cocina refuerza el carácter dinámico de la gastronomía local: si usted disfruta creando recetas nuevas, puede compartir su propuesta contactando a Tatiana Gómez Fuentes en el correo suministrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el cayeye, plato típico del Caribe colombiano?

El cayeye se prepara cocinando guineos verdes en agua con sal hasta ablandar, después se realiza un puré. A este puré se añade mantequilla, suero costeño y queso costeño, mezclando hasta que los ingredientes se integran. Se sirve acompañado de hogao, un sofrito de tomate, cebolla y ajo, y más queso rallado encima.

¿Por qué el cayeye es tan representativo en la gastronomía del Magdalena?

El cayeye es representativo del Magdalena porque utiliza ingredientes locales como el guineo verde y el queso costeño, elementos tradicionales de la dieta regional. Además, su consumo está ligado a costumbres de desayuno en pueblos emblemáticos como Ciénaga, Santa Marta y Aracataca, reflejando identidad y memoria gastronómica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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