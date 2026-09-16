Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El nombramiento de María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en Estados Unidos marcó un punto clave en las relaciones bilaterales entre ambos países. Araújo oficializó su cargo al presentar personalmente las credenciales ante el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en la Casa Blanca, donde fue recibida por el jefe de Estado norteamericano. Allí, la diplomática transmitió el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, resaltando el agradecimiento del país por el apoyo brindado por el gobierno y el pueblo estadounidense frente a una reciente tragedia nacional, según declaraciones citadas por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, Araújo destacó que la principal meta de la administración De la Espriella es “devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de la seguridad la base de una nueva etapa de prosperidad económica”. Hizo énfasis en que este objetivo no solo es nacional, sino que tiene proyección internacional, y subrayó la importancia de que Colombia y Estados Unidos colaboren en la promoción de la estabilidad y prosperidad en todo el hemisferio. Araújo mencionó que su misión como embajadora gira en torno a convertir este propósito conjunto en acciones tangibles, impulsando la reconstrucción y recuperación económica de Colombia, el comercio, la inversión, la seguridad compartida y la estabilidad regional. Según sus palabras, más de dos siglos de relación bilateral han demostrado el potencial de la alianza entre ambos países.

Este encuentro diplomático se dio el 15 de septiembre, en una jornada que coincidió con la decisión del gobierno estadounidense de no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una decisión comunicada oficialmente al país esa misma mañana. Estados Unidos argumentó que la medida respondía a la gestión de Colombia en este tema durante los 12 meses anteriores, aunque reafirmó su disposición para colaborar con el gobierno De la Espriella en la materia, según información de El Espectador. Este contexto resalta la relevancia de la llegada de Araújo a la embajada y el desafío que enfrenta el nuevo gobierno colombiano para fortalecer la cooperación y lograr resultados concretos en temas de seguridad, comercio y desarrollo económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos decidió no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico?

De acuerdo con información de El Espectador, la decisión de Estados Unidos de no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico se debió a cómo el país enfrentó este problema en los últimos doce meses. Sin embargo, el gobierno estadounidense manifestó su disposición a trabajar con la administración De la Espriella para buscar soluciones en este asunto.

¿Qué implica la presentación de credenciales de un embajador ante el presidente de Estados Unidos?

La presentación de credenciales es un acto protocolario fundamental en la diplomacia, a través del cual un embajador oficializa su función ante el gobierno del país receptor. En este caso, María Consuelo Araújo entregó sus credenciales personalmente al presidente Donald Trump, formalizando así su papel como representante de Colombia y marcando el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, de acuerdo con información citada por El Espectador.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.