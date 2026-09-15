Por: Caracol Televisión

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Nuevos detalles han salido a la luz sobre el deceso de la reconocida actriz Hayden Panettiere, recordada por sus papeles protagónicos en series como ‘Héroes’ y ‘Nashville’. Fuentes vinculadas a las autoridades en Estados Unidos revelaron a medios como TMZ y The Hollywood Reporter que la hipótesis principal apunta a que la artista ingirió oxicodona contaminada con fentanilo.

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El trágico hecho ocurrió el pasado 16 de agosto de 2026 en un condominio de Greenville, Carolina del Sur, donde la estrella de Hollywood fue hallada inconsciente. Pese a que su pareja, Brian Hickerson, le administró Naloxona (Narcan) y los servicios de emergencia intentaron reanimarla en el lugar tras una llamada al 911 por paro cardíaco, se confirmó su fallecimiento a pocos días de cumplir 37 años.

Frente a este trágico desenlace, las agencias de inteligencia de Los Ángeles y Carolina del Sur mantienen un operativo conjunto para rastrear a la persona encargada de suministrar las sustancias adulteradas a la estrella de Hollywood. Las autoridades judiciales buscan imputar cargos por tráfico de sustancias controladas y homicidio involuntario al responsable de la distribución del potente opioide, según The Economic Times.

Por su parte, la oficina del médico forense precisó que los resultados definitivos de los exámenes toxicológicos se integrarán al expediente penal que busca desmantelar la red ilegal de medicamentos recetados.

Qué papeles tuvo Hayden Panettiere

Hayden Panettiere comenzó su carrera desde la infancia en telenovelas como ‘One Life to Live’ y ‘Guiding Light’, consolidándose rápidamente en el cine con producciones como ‘Remember the Titans’ y ‘Triunfos Robados’. Su gran salto a la fama internacional ocurrió al interpretar a la animadora con habilidades de regeneración Claire Bennet en la serie de ciencia ficción ‘Héroes’, papel por el que ganó un premio Saturn y varios Teen Choice Awards.

Años más tarde, deslumbró como la estrella de música country Juliette Barnes en el drama ‘Nashville’, actuación que le valió dos nominaciones consecutivas a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto. En la pantalla grande también destacó como una de las figuras favoritas de los fans del género de terror al dar vida a Kirby Reed en la saga ‘Scream’, además de recibir nominaciones al Grammy en su juventud por sus trabajos de locución infantil.

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